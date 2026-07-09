Una importante vía de comunicación ha sido cerrada tras el descubrimiento de una grave fuga de gas bajo la carretera, según han informado los responsables del ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Somerset ha comunicado que la carretera A39 Bath Road en Bridgwater permanece cerrada entre el cruce con Bailey Street y el Teatro McMillan.

Los trabajadores de Wales and West Utilities se encuentran en el lugar para realizar reparaciones de emergencia. La carretera se reabrirá «tan pronto como sea seguro hacerlo», dijeron los líderes del consejo.

Steve Bakes, gerente de operaciones de Wales & West Utilities en Bridgwater, declaró: «Aún no sabemos cuánto tiempo durarán los trabajos, pero nuestros ingenieros están trabajando con la mayor seguridad y rapidez posible para realizar la reparación y reabrir la carretera. No se ha producido ningún impacto en el suministro local de gas».