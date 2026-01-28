«Podría ser algo muy pequeño, pero el hecho de que lo hayas hecho tú mismo es un buen punto de partida», afirma la electricista Sarah Bolger.

Conoció a Justine Wortsman, de Reading, Berkshire, cuando sus hijos estaban en la escuela primaria y ahora está desarrollando talleres comunitarios para enseñar habilidades de bricolaje a otras mujeres.

Los amigos ya han presentado varias de sus sesiones de prueba de Nail It DIY que han atraído a asistentes de distintas edades y niveles de experiencia.

Han recibido financiación del Ayuntamiento de Reading, que les ayudará a proporcionar algunas plazas gratuitas y a subvencionar sesiones para otros.

Título de la imagen, Sarah Bolger (izquierda) y Justine Wortsman crearon Nail It DIY, pero tienen distintos grados de experiencia.

Se les ocurrió la idea después de que Bolger debía ayudar a Wortsman con algunas tareas de bricolaje en su casa, pero decidieron mostrarle qué hacer para que pudiera usar sus habilidades en el futuro.

El electricista terminó teniendo mucho equipo de un trabajo anterior en sonido, donde lo había estado manteniendo y reparando: «Me encantaba hacer todo eso, trastear con las cosas y arreglarlas.

«Trabajé brevemente reparando luces para una empresa. Siempre me interesó».

Añadió que sus padres eran «gente muy práctica».

«Mi madre adoquinó nuestro camino de entrada y luego construyó un muro. Creo que me he beneficiado de cosas así sin darme cuenta».

Wortsman, quien arregló una estantería rota en el dormitorio de su hijo con la ayuda de su amiga, dijo que para ella fue «más que bricolaje».

«He empezado a sentirme más cómoda manejando un taladro o arreglando una obstrucción en mi fregadero, mientras que antes eso era algo que automáticamente hubiera delegado», dijo.

«Nunca se esperó que supiera cambiar un enchufe o montar un estante; simplemente no era algo que se esperaba de mí».

Un estudio reciente realizado por Halfords, especialista en automovilismo y ciclismo , muestra «un cambio total con respecto a las generaciones anteriores», ya que las mujeres de entre 18 y 27 años tienen mucha más confianza en sus habilidades de bricolaje, como pintar y decorar, en comparación con sus pares masculinos.

Fuente de la imagen,Fotografía de Victoria Gemma Título de la imagen, Bolger dijo que los comentarios de los participantes le habían dado confianza para enseñar, una experiencia que es «completamente nueva» para ella.

Wortsman dijo que no se habían dado cuenta «de la gran brecha que existía en el mercado».

«Para todo lo que hemos hecho hasta ahora hemos tenido listas de espera», dijo.

Lleva más de 15 años dirigiendo una empresa de despedidas de soltera, lo que, según ella, la ayudó a desarrollar y utilizar habilidades transferibles, como contratar lugares para celebrar, actualizar sus canales online y «mantener contentos a los clientes».

«Como Sarah posee una gran riqueza de conocimientos y está aprendiendo lo mucho que la gente desconoce al hablar conmigo, me gusta pensar que mi ignorancia en el ámbito del bricolaje nos está ayudando, sin darme cuenta», dijo Wortsman.

Fuente de la imagen,Fotografía de Victoria Gemma Título de la imagen, Al principio, las sesiones de prueba se centran en los conceptos básicos.

Hasta ahora, la pareja ha estado utilizando cuatro lugares en Wokingham, Caversham, Theale y Tilehurst para sus sesiones de prueba.

Wortsman dijo que «les gusta tener presencia en la comunidad», por lo que alquilaron lugares de fácil acceso, como los salones comunitarios.

Su primer taller aún está en marcha y Bolger dijo que los comentarios de los participantes le han dado confianza para enseñar, una experiencia que es «completamente nueva» para ella.

Evalúan el nivel actual de bricolaje de las mujeres al momento de la reserva, lo que, según la electricista, la ayudó a «pensar en cosas que mantendrán ocupadas a las personas más seguras mientras que las demás personas no se sienten estresadas por quedarse atrás».

«Teníamos una señora que no hace ningún tipo de bricolaje, todo le recae a su marido, pero ella fue a casa y arregló el fusible de su cocina», añadió.

«Tenemos todo el equipo, así que no necesitas traer nada, pero si tienes cosas en casa que quieres entender y no estás seguro de qué hacer con ellas, las traen a nuestras sesiones», dijo Bolger en una entrevista con BBC Radio Berkshire.