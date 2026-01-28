Mientras el Real Madrid sigue dependiendo (demasiado) del delantero superestrella Kylian Mbappé para llevar la carga goleadora del equipo, Endrick está iluminando la Ligue 1 apenas tres semanas después de su préstamo en el Lyon.

El joven prodigio brasileño llegó a la capital española con las mayores expectativas, pero pronto vio que su temprana carrera en el Bernabéu se limitaba a breves apariciones desde el banquillo, antes de ser ignorado por completo ante la estrella revelación del Mundial de Clubes, Gonzalo García.

De hecho, Endrick solo jugó 99 minutos con Xabi Alonso en la primera mitad de la temporada 2025-26 a pesar de los destellos de brillantez que mostró en apariciones limitadas durante su campaña de debut. El delantero también recibió la camiseta número 9 este verano, pero su falta de tiempo de juego finalmente motivó su préstamo a Lyon .

El acuerdo de 1 millón de euros (1,2 millones de dólares) fue el primero y único realizado por los gigantes españoles en la ventana de transferencias de enero hasta el momento, y podría ser uno del que se arrepientan a medida que avanza la temporada.

Endrick se roba el espectáculo en Lyon

Se acabaron los días de Endrick en el banquillo del Real Madrid . El jugador de 19 años ha sido titular en tres de los últimos cuatro partidos del Lyon, anotando al menos un gol en cada uno.

Endrick tuvo un comienzo de ensueño en Francia, marcando en su debut. El delantero remató con la zurda al borde del descanso contra el Lille, guiando a su equipo a la victoria por 2-1 en la Copa de Francia.

Una semana después, Endrick jugó su primer partido de la Ligue 1 y asistió al gol de la victoria de su equipo contra el Brest. También creó la mayor cantidad de ocasiones (cinco), completó la mayor cantidad de regates (nueve) y ganó la mayor cantidad de duelos (13) en el partido, lo que le valió el título de Jugador del Partido.

Endrick se superó a sí mismo este fin de semana, anotando un triplete en la goleada del Lyon por 5-2 al Metz. Su primer gol fue sencillo desde corta distancia, pero el segundo llegó en transición, donde demostró su velocidad, serenidad y precisión en la definición. El internacional brasileño culminó su noche con un gol de penalti.

La noche que hizo historia es solo el comienzo

Endrick ya suma cinco goles en tres partidos con el Lyon. | Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images © Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images

Marcar un triplete tras tanto tiempo de baja con el Real Madrid habría sido motivo suficiente para celebrar, pero Endrick lo hizo de forma histórica. Con 19 años y 188 días, es el jugador más joven del Lyon en marcar tres goles en un partido de la Ligue 1, superando a Bernard Lacombe.

Endrick también se convirtió en el cuarto jugador más joven de este siglo en conseguir un triplete en la Ligue 1, uniéndose al siguiente club exclusivo de jugadores:

Jérémy Ménez: 17 años y 260 días

Kylian Mbappé: 18 años y 53 días

Ousmane Dembélé: 18 años y 296 días

Endrick : 19 años y 188 días

Ocupar su lugar en los libros de historia junto al actual ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé y el favorito para el Balón de Oro 2026 Kylian Mbappé es un momento histórico para Endrick, especialmente porque este último es alguien con quien jugó y de quien aprendió en el Real Madrid.

«Es el primer hat-trick de mi vida», declaró Endrick a la emisora ​​francesa de fútbol Ligue 1+ después del partido. «Estoy muy feliz. De verdad. Fue un partido increíble. Voy a quedarme con el balón en casa. Es un día increíble en mi vida».

El Real Madrid mira con orgullo… por ahora

Kylian Mbappé (izquierda) y Endrick solo compartieron el campo un puñado de veces en el Real Madrid. | Diego Souto/Getty Images © Diego Souto/Getty Images

Parte de la razón por la que el Real Madrid permitió que Endrick se uniera al Lyon en calidad de cedido fue para impulsar su desarrollo. El escenario ideal era que el brasileño adquiriera una valiosa experiencia, jugando semana tras semana, antes de regresar al Bernabéu como un jugador mejor y más completo, capaz de ayudar al equipo en el futuro.

Las primeras actuaciones de Endrick en Francia deberían ser una gran noticia para Los Blancos. Solo que ya hay rumores sobre si al club le habría convenido más mantener al joven en Madrid, siempre y cuando le dieran más oportunidades.

Al fin y al cabo, los 15 veces campeones de Europa necesitan a gritos un goleador consistente que no se llame Mbappé. Los máximos goleadores del Real Madrid esta temporada en todas las competiciones son los siguientes:

Mbappé: 34 goles

Vinicius Junior: siete goles

Jude Bellingham: seis goles

Gonzalo García: cinco goles

El desnivel entre Mbappé y Vinicius Jr., el segundo máximo goleador del club esta temporada, es alarmante. Un jugador con la zurda de Endrick y una capacidad natural de remate sería una incorporación muy bienvenida al equipo de Álvaro Arbeloa, que tiene dificultades para crear y marcar goles sin contar con Mbappé.

En cambio, el número 9 más natural y talentoso del Real Madrid actualmente juega en el Lyon, una decisión que podría resultar contraproducente si Mbappé enfrenta más problemas físicos en el futuro o disminuye su ritmo frente al arco.