Los líderes de todo el mundo han respondido con una mezcla de condena y apoyo a la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras un ataque a gran escala contra Venezuela el sábado, Maduro y su esposa fueron capturados por fuerzas estadounidenses y expulsados ​​del país. Ambos han sido acusados ​​de narcotráfico en Nueva York.

En una respuesta inicial, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que su gobierno «no derramaría lágrimas» por el fin del régimen de Maduro.

Anuncio

Los países latinoamericanos vecinos condenaron las acciones, al igual que Rusia y China, aliados históricos de Venezuela. China expresó su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso de la fuerza contra un país soberano y su presidente.

Siga las actualizaciones en vivo

Fuentes de la CIA, drones y sopletes: Cómo EE.UU. capturó a Maduro

Mira: Cómo se desarrolló el ataque de EE.UU. a Venezuela

Venezuela ahora podría definir el legado de Trump y el lugar de Estados Unidos en el mundo

Rusia acusó a Estados Unidos de cometer «un acto de agresión armada».

Irán, que está enfrascado en su propia disputa con Trump por su promesa de intervención en su país, calificó los ataques como una «flagrante violación de la soberanía nacional del país».

Anuncio

Trump dijo que Estados Unidos «gobernará» Venezuela «hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa».

Muchos líderes latinoamericanos condenaron las acciones de Estados Unidos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, escribió en X que las acciones «cruzan una línea inaceptable» y agregó que «atacar a países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad».

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó las huelgas como un «atentado a la soberanía» de América Latina, mientras que el presidente chileno, Gabriel Boric, expresó su «preocupación y condena» y pidió «una solución pacífica a la grave crisis que afecta al país».

Anuncio

El presidente cubano, Miguel Díaz-Cané, acusó a Estados Unidos de un «ataque criminal», mientras que Uruguay dijo en un comunicado oficial que estaba siguiendo los acontecimientos «con atención y seria preocupación» y «rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar».