Sigue en directo los partidos de la Premier League del domingo

El domingo habrá seis partidos en la Premier League y BBC Sport te traerá cada momento.

  • Leeds vs Manchester United (12:30)

  • Everton vs Brentford – escuchar en BBC Radio 5 Sports Extra 2

  • Fulham vs Liverpool – escucha en directo en BBC Radio 5

  • Newcastle vs Crystal Palace – escucha en BBC Radio 5 Sports Extra 3

  • Tottenham v Sunderland – escuchar en BBC Radio 5 Sports Extra

  • Manchester City vs Chelsea (17:30) – escuchar en BBC Radio 5 en vivo

Horario de inicio 15:00 GMT a menos que se indique lo contrario

Sigue toda la acción y reacción de los primeros cinco juegos aquí

Y ve aquí para ver el partido Man City vs Chelsea

También puedes escuchar los 5 comentarios en vivo de la Premier League de hoy en la mayoría de los altavoces inteligentes. Solo di «pide a BBC Sounds que reproduzca Fulham vs Liverpool» o «pide a BBC Sounds que reproduzca Tottenham vs Sunderland», por ejemplo.

