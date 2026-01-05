El domingo habrá seis partidos en la Premier League y BBC Sport te traerá cada momento.

Leeds vs Manchester United (12:30)

Everton vs Brentford – escuchar en BBC Radio 5 Sports Extra 2

Fulham vs Liverpool – escucha en directo en BBC Radio 5

Newcastle vs Crystal Palace – escucha en BBC Radio 5 Sports Extra 3

Tottenham v Sunderland – escuchar en BBC Radio 5 Sports Extra

Manchester City vs Chelsea (17:30) – escuchar en BBC Radio 5 en vivo

Horario de inicio 15:00 GMT a menos que se indique lo contrario

Sigue toda la acción y reacción de los primeros cinco juegos aquí

Y ve aquí para ver el partido Man City vs Chelsea

También puedes escuchar los 5 comentarios en vivo de la Premier League de hoy en la mayoría de los altavoces inteligentes. Solo di «pide a BBC Sounds que reproduzca Fulham vs Liverpool» o «pide a BBC Sounds que reproduzca Tottenham vs Sunderland», por ejemplo.