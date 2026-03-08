Un motociclista será trasladado en avión a Southampton para recibir tratamiento después de sufrir una lesión grave en la pierna tras una colisión de un solo vehículo en Jersey, dijo la policía.
La policía dijo que la carretera de Rue des Pres Trading Estate y La Rue a Don estuvo cerrada hasta las 11:05 mientras los equipos especializados realizaban trabajos de investigación, pero Le Vier Mont permanece cerrado mientras la policía continúa investigando.
La fuerza dijo que un hombre, de 31 años, se cayó de la motocicleta, lo que le provocó una «lesión grave en la parte inferior de la pierna» y fue trasladado primero al Hospital de Jersey.
La policía dijo que no se cree que haya otras personas o vehículos involucrados.
«La familia está al tanto.»
La policía ha pedido a los testigos que se pongan en contacto y ha pedido a la gente que evite la zona. Se cree que el hombre circulaba en dirección este por Longueville Road hacia Grouville Hill (La Rue a Don) antes del accidente.
«La policía desea hablar con cualquier persona que haya visto la motocicleta antes de la colisión, haya presenciado u oído la colisión misma, o que tenga imágenes de la cámara del tablero o de las cámaras de seguridad de los momentos previos y posteriores».