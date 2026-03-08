Un hombre ha sido acusado de delitos de terrorismo, según ha informado la policía de Sussex.
Esto ocurre después de que oficiales antiterroristas arrestaran a un hombre el viernes bajo sospecha de apoyar al llamado grupo Estado Islámico como parte de una investigación sobre publicaciones en redes sociales relacionadas con el terrorismo islamista.
«Entiendo que arrestos de esta naturaleza pueden causar inquietud en la gente de la comunidad local», dijo el superintendente de policía de Sussex, Justin Burtensaw.
«No se cree que haya ningún riesgo inmediato para los miembros de la comunidad, pero insto a cualquiera que tenga alguna inquietud a que se comunique con la policía», continuó.
Alazawi ha sido puesto en prisión preventiva.
Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el lunes.