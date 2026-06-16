Un niño de dos años fue trasladado al hospital y otros dos niños resultaron heridos después de que un coche se estrellara contra el patio de recreo de una guardería.

Según la policía de Cheshire, el vehículo atravesó una valla en la guardería y preescolar Partou Sunny Days, situada en Vale Road, en Whitby, Ellesmere Port, poco antes de las 09:55 BST.

La policía declaró que las lesiones del niño de dos años «no se consideran potencialmente mortales». Otros dos niños sufrieron heridas leves al ser golpeados por una valla. La guardería expresó su profunda preocupación por lo sucedido y afirmó que su prioridad inmediata es brindar apoyo a los afectados.

Una mujer de 63 años ha sido arrestada bajo sospecha de causar lesiones graves por conducción temeraria.

El accidente ocurrió en la guardería y preescolar Partou Sunny Days, en Vale Road, Whitby, Ellesmere Port.

Los agentes acudieron al lugar de los hechos junto con sus compañeros del Servicio de Ambulancias del Noroeste (NWAS, por sus siglas en inglés) y el niño fue trasladado al hospital con lo que la policía describió como «lesiones que se creían graves».

Sin embargo, en una actualización posterior, la policía afirmó que las lesiones «no eran tan graves como se pensaba en un principio».

Permanece hospitalizado bajo supervisión y sus familiares más cercanos han sido informados, añadió.