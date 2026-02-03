Aquí está el negocio que Sunderland ha realizado el día límite:

15:02: Patrick Roberts se ha unido al Birmingham City en una transferencia permanente, después de unirse inicialmente al equipo del Championship en un préstamo por una temporada.

13:00: El defensa Leo Hjelde se ha unido al Sheffield United del Championship en calidad de préstamo hasta el final de la temporada.

Todas las horas GMT

