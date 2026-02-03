China ha ejecutado a cuatro miembros de la mafia de la familia Bai, una de las dinastías notorias que dirigían centros de estafa en Myanmar, según informan los medios estatales.
En noviembre pasado, el tribunal condenó a muerte a cinco de ellos, incluido el patriarca del clan, Bai Suocheng, quien murió de enfermedad después de su condena, informaron los medios estatales.
La semana pasada, China ejecutó a 11 miembros de la mafia de la familia Ming como parte de su ofensiva contra las operaciones de estafa en el sudeste asiático que han atrapado a miles de víctimas chinas.
Durante años, los Bais, los Mings y varias otras familias dominaron la ciudad fronteriza de Laukkaing, en Myanmar, donde dirigían casinos, distritos de luz roja y operaciones de estafa cibernética.
Los Bais, que controlaban su propia milicia, establecieron 41 complejos para albergar actividades de ciberestafa y casinos, según las autoridades. Dentro de esos complejos reinaba una cultura de violencia, donde las palizas y la tortura eran habituales.
Las actividades criminales de la familia Bai provocaron la muerte de seis ciudadanos chinos, el suicidio de una persona y múltiples lesiones, afirmó el tribunal.
Los Bais llegaron al poder en Laukkaing a principios de la década de 2000 después de que el entonces señor de la guerra de la ciudad fuera derrocado en una operación militar dirigida por Min Aung Hlaing, quien ahora dirige el gobierno militar de Myanmar.
El líder militar había estado buscando aliados cooperativos, y Bai Suocheng, entonces lugarteniente del señor de la guerra, era el candidato ideal.
Pero los imperios de las familias se derrumbaron en 2023, cuando Beijing se frustró por la inacción del ejército de Myanmar frente a las operaciones fraudulentas y respaldó tácitamente una ofensiva de los insurgentes étnicos en la zona, que marcó un punto de inflexión en la guerra civil de Myanmar.
Esto condujo a la captura de las mafias estafadoras y sus miembros fueron entregados a Pekín.
En China, se convirtieron en tema de documentales estatales que enfatizaban la determinación de las autoridades chinas de erradicar las redes de estafa.
Con estas recientes ejecuciones, Pekín parece estar enviando un mensaje de disuasión a los posibles estafadores.
Cientos de miles de personas han sido víctimas de trata para cometer estafas en línea en Myanmar y otros lugares del sudeste asiático, según estimaciones de las Naciones Unidas.
Entre ellos hay miles de chinos, y sus víctimas, a quienes estafan miles de millones de dólares, también son en su mayoría chinos.