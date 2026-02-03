Siga el día límite de transferencia

por

Hoy es la última oportunidad de la temporada para que tu equipo del Championship haga transferencias.

La ventana se cierra a las 19:00 GMT, lo que significa que los equipos -y los fanáticos- pueden evitar la habitual lucha por las transferencias a altas horas de la noche.

Ya ha sido una ventana muy ocupada, al menos para algunos equipos, pero independientemente de si resulta ser un día de mucha acción en transferencias o uno bastante tranquilo para tu club, podrás estar al tanto de todo en BBC Sport.

