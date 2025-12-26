Hay una pregunta que ronda entre el público del rugby en el oeste de Gales durante este período navideño.

¿Será el derbi galés de diciembre de 2025 entre Scarlets y Ospreys el último que se disputará en Llanelli durante el período festivo?

No ha habido muchos partidos destacados en el calendario nacional galés desde el inicio del rugby regional en 2003.

La doble jornada de derbis galeses, que normalmente se celebra el día después de Navidad, ha sido una de esas ocasiones.

Queda por ver si habrá otro derbi de diciembre entre estos dos equipos en Parc y Scarlets dentro de dos años.

Esto se debe a que el futuro de Ospreys y Scarlets en su forma actual está en el aire, dejando a los jugadores, entrenadores y seguidores rumbo a otra Navidad incierta para el rugby galés.

WRU planea recortar un equipo

La edición del 26 de diciembre de este encuentro podría ser la última en Llanelli debido a los planes de la Unión de Rugby de Gales de recortar un equipo profesional.

El organismo rector del rugby galés anunció en octubre que quiere reducir la cantidad de equipos a tres y que se otorgarán licencias en Cardiff, el oeste y el este.

Las negociaciones han continuado, pero WRU ha anunciado que la decisión sobre cómo se recortará un equipo no se tomará antes de fin de año.

Parecía que habría un tiroteo directo entre Scarlets y Ospreys por la licencia oeste antes de que surgiera otra propuesta.

Se trata de los propietarios de Ospreys, Y11 Sports and Media, comprando Cardiff, propiedad de WRU, y permitiendo que los jefes del rugby galés lleguen a su número mágico de tres.

Tanto la WRU como Y11 se han negado a hacer comentarios sobre esta posibilidad, lo que ha alimentado los temores de los seguidores de los Ospreys sobre el futuro de su equipo, mientras que los aficionados de Cardiff se han manifestado en las redes sociales contra cualquier propuesta de acuerdo de adquisición.