Imagínese dejar de lado el pavo el día de Navidad y salir a comer una comida india o deleitarse con la cocina tradicional francesa.

Se acabó el pelar patatas, calcular tiempos de cocción complicados y se acabó el fregar.

Una encuesta reciente de Tesco descubrió que el 17% de las personas de entre 25 y 34 años están dispuestas a variar las cosas comiendo curry, pizza o pasta el día de Navidad.

Pero cambiar tradiciones antiguas no es sólo para las generaciones más jóvenes: Tim Hartley, de 65 años, de Cardiff, dejó atrás la locura de la cocina hace cuatro años para instalarse en su restaurante de curry local.

«Con el paso de los años la familia se fue reduciendo y ahora sólo quedamos mi esposa y yo», dijo.

«Y piensas: ‘¿De verdad queremos una gran cena de pavo para los dos?’

«Es un coste elevado, supone un gran desperdicio y también implica mucho lavado».

Cada uno tiene sus propias tradiciones en Navidad: hay quien reserva una casa de campo en Pembrokeshire o viaja al extranjero para evitar el frío.

Pero para Tim y su esposa Helen, irse no era una opción.

Se dieron cuenta de que su restaurante indio local estaría abierto el día de Navidad y pensaron en probarlo.

Aunque admite que su hermana piensa que está loco por abandonar la tradición, agregó: «El lugar está lleno.

«Todos llevamos sombreros de fiesta divertidos y hay un ambiente festivo de verdad. Es una forma genial de celebrar la Navidad».

El Sr. Abu Taher Khan es un hombre de ascendencia asiática que lleva gafas. Tiene el pelo corto y negro, y una barba corta, negra y gris. Lleva una camisa abotonada. A la izquierda hay un árbol de Navidad con luces. Es una foto de frente y hombros.

Abu Taher Khan dirige el restaurante Bay Leaf desde hace 25 años

El propietario del restaurante indio Bay Leaf en Cardiff, Abu Taher Khan, comenzó a abrir sus puertas el día de Navidad hace unos 10 años.

Intentó ofrecer su propia versión de la cena navideña de pavo, pero descubrió que no fue muy popular.

Fue después de la pandemia de 2021 que decidió darle otra oportunidad a la apertura el 25 de diciembre, pero esta vez solo había sus platos tradicionales indios en el menú.

“Al principio venían entre 20 y 30 personas y este año tenemos más de 100 inscritas”.

El Sr. Khan dijo que muchas personas que van a comer curry lo hacen para evitar el desorden y la presión del día de Navidad.

La gente asiste al servicio de villancicos en la cercana catedral de Llandaff y después disfruta de su comida.

«El día de Navidad puede ser mucho trabajo para algunos y la gente puede venir, las familias pueden estar juntas, pueden relajarse y disfrutar unos de otros y no tener que preocuparse», agregó.

Jon Rowland-Beer: Una tabla de embutidos con salami, aceitunas, espirales de queso, hummus, lonchas de diferentes quesos y zanahorias. La foto se tomó desde arriba para mostrar toda la comida expuesta.Jon Rowland-Beer

Jon decidió disfrutar de una tabla de embutidos en lugar de una comida tradicional de pavo la Navidad pasada.

Jon Rowland-Beer y su socio decidieron abandonar la cena tradicional el año pasado y reemplazarla por una tabla de charcutería.

«De todos modos, no somos muy aficionados a los asados. Detesto la salsa y a mi pareja no le gustan las verduras», dijo Jon, de Cardiff.

Teniendo en cuenta el precio y el desperdicio de comida, optaron por una amplia selección de quesos, carnes y salsas.

«Podemos sentarnos, picar algo y luego simplemente ir y volver y picotear», dijo el hombre de 30 años.

Su tabla de embutidos de este año presentará elementos de una cena navideña típica, pero con un toque diferente.

«Voy a hacer cerdos en mantas, pero los envolveré en salami en lugar de tocino, y agregaremos un par de pudines de Yorkshire», dijo.

Los amigos de Jon piensan que lo que hacen es «divertido pero genial», pero no todos son fanáticos de la tabla de embutidos.

«Mi madre cree que estoy loco. Es una cocinera estupenda y siempre me he sentido un poco culpable. Le rompe el corazón», añadió.

¿Por qué el pavo se volvió popular para la cena de Navidad?

El historiador de alimentación Carwyn Graves dijo que si bien las personas pueden tener sus propias asociaciones con la Navidad, las tendencias siempre están cambiando junto con los cambios económicos y sociales.

«En Gales, el ganso habría sido la estrella del espectáculo [a principios del siglo XX], pero el pavo comenzó a crecer en popularidad con la ayuda de Un cuento de Navidad de Charles Dickens», dijo.

«Ahora que el precio del pavo está aumentando, la gente se dice a sí misma, además de la asequibilidad, ‘Quiero celebrar, quiero un día libre con gente que conozco y amo’.

«¿Y por qué no iba a poder comer algo que no solo me resulte familiar, sino que sea quizá una de mis comidas favoritas el día de Navidad?»

Carwyn añadió que hay algunos elementos básicos que han resistido el paso del tiempo. El tronco de Navidad, por ejemplo, existía durante la época vikinga.

Los pasteles de carne picada también han sido un artículo imprescindible de la temporada navideña y ahora vienen en muchos sabores lujosos.

«En resumidas cuentas, algunas tradiciones permanecen iguales y otras cosas cambian, a veces muy rápidamente», afirmó Carwyn.

«Estamos en un nuevo siglo y quizá dentro de unas décadas podamos contar con un nuevo centro de mesa navideño».