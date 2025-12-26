Los organizadores de algunas carreras de natación de Navidad y San Esteban en Devon y Cornualles han pospuesto o cancelado eventos debido a una advertencia meteorológica amarilla por viento.

La Oficina Meteorológica emitió una alerta para el suroeste desde las 04:00 hasta las 23:59 GMT del día de Navidad, con ráfagas de viento de hasta 105 km/h. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UHSA) también emitió una alerta amarilla por frío .

Los organizadores de la natación anual de Coverack, en Cornwall, dijeron que su natación del día de Navidad había sido pospuesta por primera vez en sus 57 años de historia.

Se han cancelado varias competiciones de natación del Boxing Day en Devon.

“Las consideraciones de seguridad son lo primero”

La advertencia de la Oficina Meteorológica también afecta a Somerset y a una gran franja de Gales.

Se dice que los vientos del este al noreste serán particularmente fuertes y racheados durante el día de Navidad, con ráfagas máximas de entre 45 y 55 mph, y posibles de entre 55 y 65 mph a lo largo de algunas costas expuestas.

Las grandes olas constituirán un peligro adicional en algunas costas, añade.

Los organizadores de la prueba de natación de Coverack dijeron que, con el pronóstico meteorológico, sería «demasiado peligroso» que el evento se llevara a cabo.

La natación ha sido pospuesta hasta el día de Año Nuevo, agregaron los organizadores.

Start Bay Inn, en Devon, dijo que estaba «realmente triste» anunciar que su natación del Boxing Day había sido cancelada.

En las redes sociales se dijo : «Estamos muy tristes de decir que debido al fuerte viento del NE habrá demasiado viento aquí en Torcross para nuestra natación anual».

RNLI Teignmouth dijo que había tomado la «difícil decisión» de cancelar su evento de caminata en el mar del Boxing Day.

Decía: «El evento anual, en el que generalmente cientos de participantes se dan un chapuzón festivo en apoyo a los salvavidas de RNLI, ha sido durante mucho tiempo un punto destacado del calendario del Boxing Day.

Si bien los organizadores comprenden la decepción que puede causar esta decisión, la seguridad debe ser la prioridad.

El escuadrón 200 de cadetes aéreos de la Royal Air Force Torquay anunció el martes en las redes sociales que el chapuzón del Boxing Day del Ayuntamiento de Torbay en Torre Abbey había sido cancelado.

Un comunicado del consejo decía: «Con referencia al Boxing Day Dip organizado por el Ayuntamiento de Torbay, del que el Escuadrón 200 ha sido parte durante muchos años, lamentablemente la RNLI ha recomendado cancelar el Torre Abbey Boxing Day Dip debido a las grandes olas y vientos del este que producen mares agitados el día de San Esteban y, por lo tanto, el Boxing Day Dip en Torre Abbey Sands se cancela para la seguridad de todos.

Entendemos que esto es decepcionante para algunos, pero la seguridad de todos los participantes es primordial y debemos garantizar que todos estén seguros en este evento.