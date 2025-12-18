Este ya fue el quinto partido del Manchester City en un diciembre implacable, con dos encuentros más de la Premier League por delante para cerrar el año.

La victoria sobre Brentford en condiciones peligrosas mantuvo su récord impecable este mes, y los hombres de Pep Guardiola están empezando a verse amenazantes después de haber ganado seis partidos consecutivos en todas las competiciones.

Es probable que esta competición sea la cuarta en la lista de prioridades de trofeos para el City, ya que se encuentra a dos puntos del Arsenal en la liga y dentro de los ocho primeros en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Pero, después de terminar la temporada pasada sin ganar ningún título importante por primera vez en ocho años, la Copa Carabao podría brindarles la primera oportunidad de corregir ese récord particular, si avanzan a la siguiente ronda.

El exjugador del Lyon, Rayan Cherki, empieza a asentarse con la camiseta del City. Demostró un toque sedoso con el balón, y su contundente gol fue su cuarto de la temporada.

Con el máximo goleador Erling Haaland en el banco, el adolescente Divine Mukasa comenzó en ataque y casi anotó su primer gol con el City al moverse de un lado a otro, pero su tiro fue directo al portero del Brentford, Hakon Valdimarsson.

La única preocupación para el City será una posible incorporación a su lista de jugadores no disponibles.

Ya no cuentan con Omar Marmoush ni Rayan Ait-Nouri, ambos en la Copa Africana de Naciones, mientras que Jeremy Doku, John Stones y Rodri son baja por lesión.

Guardiola espera que Oscar Bobb no se agregue a esa lista después de retirarse lesionado en la primera mitad.

Su retirada hizo que Phil Foden, en plena forma, saliera del banquillo y casi marcó su séptimo gol en seis partidos, pero Valdimarsson le arrebató una oportunidad.