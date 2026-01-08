El entrenador del Liverpool, Arne Slot, tuvo una acalorada discusión con el director deportivo Richard Hughes por un jugador, según un informe, mientras que un ícono de Anfield está preocupado de que el holandés pueda ser despedido pronto.

Slot tuvo un desempeño brillante durante su temporada de debut en el Liverpool , utilizando el modelo de Jürgen Klopp para guiar a los Reds al título de la Premier League. Esto llevó al Liverpool a respaldar a Slot con una inversión de más de 440 millones de libras el verano pasado, rompiendo su récord de fichajes con Florian Wirtz y luego con Alexander Isak.

Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y Giovanni Leoni también llegaron a Merseyside, pero la defensa del título del Liverpool no ha ido según lo previsto.

Los de Slot se ubican en el cuarto puesto, a 14 puntos del líder, el Arsenal. El Liverpool también corre el riesgo de ser alcanzado por equipos como el Chelsea y el Manchester United.

El Liverpool tuvo una mala racha entre el 27 de septiembre y el 9 de diciembre, perdiendo nueve de 16 partidos en todas las competiciones y ganando sólo cinco veces.

Una racha de cuatro victorias consecutivas fue seguida por empates con Leeds United y Fulham, lo que aumentó aún más la presión sobre Slot .

Según Anfield Watch , las tensiones entre Slot y Hughes fueron extremadamente altas el verano pasado, ya que no estaban de acuerdo sobre el joven extremo Rio Ngumoha.

Se afirma que después de la venta de Luis Díaz, Slot quería ceder a Ngumoha y fichar a un nuevo extremo de élite como Bradley Barcola.

Sin embargo, Hughes le dijo a Slot que «tendría que hacer jugar a Ngumoha y darle oportunidades regulares en el primer equipo».

Se produjo un «enfrentamiento masivo» entre Slot y Hughes, lo que creó una «guerra civil» en Anfield.

La relación entre ambos ha sido vista generalmente como positiva, pero si este informe es cierto, Hughes tendría menos problemas con despedir a Slot de lo que se pensaba anteriormente.

El exdelantero del Liverpool John Aldridge le dijo al Echo que «teme» por Slot después de que el Manchester United despidiera a Ruben Amorim.

Aldridge escribió en su última columna: «Los equipos que nos rodean están perdiendo. Menos mal. Estamos cuartos, pero después de estos empates contra el Leeds y el Fulham, podría haber sido mucho peor si otros hubieran sumado sus propios puntos».

Pero miras a tu alrededor y ves que están cambiando de entrenador. El Chelsea despidió a [Enzo] Maresca. El United despidió a Amorim. Ambos saben lo importante que es estar entre los cuatro primeros.

Lo están haciendo ahora, mejor que más tarde, para intentar meterse entre los cuatro primeros. Están haciendo el cambio antes de que sea demasiado tarde. Debemos tener cuidado con ambos.

Los dueños han mantenido la confianza en Arne a pesar de nuestra difícil temporada. Pero si no hubiéramos ganado la liga el año pasado, podría haber sido diferente para él. Podría haber perdido su trabajo también.

Hubo muchos cambios en el verano. En redes sociales, todo gira en torno a la previsibilidad, la falta de ritmo, somos demasiado fáciles de enfrentar. No es un estilo de fútbol atractivo y cada partido es agotador.

«No somos del United… pero Arne no es tonto» – Aldridge

Estamos esperando que algo cambie y, hasta ahora, no ha sucedido. Ojalá algo encaje, pero tampoco parece que vaya a cambiar drásticamente.

No somos un club que despida entrenadores fácilmente. No lo hacemos, no somos el United. Pero Arne no es tonto. Si no cumple, así es el juego. Él lo sabe, todos lo sabemos.

Cuando se le preguntó recientemente sobre la falta de identidad de su equipo, Slot dijo : “Sí, me encantaría que creáramos más a partir de la posesión del balón.

“Te puedo decir esto, mi filosofía de fútbol no ha cambiado este año en comparación con todas las temporadas que fui entrenador antes, pero tenemos que hacerlo con los jugadores que tenemos disponibles.

“Y creo que hoy había 11 muy buenos futbolistas en el campo, quizás no todos en su posición habitual, pero en la primera mitad controlaron el partido.

“Justo antes de que marcaran, tuvimos exactamente la misma oportunidad de Cody Gakpo, que se fue al otro lado del poste.

Y en la segunda mitad, dos goles anulados, dos goles a favor, un cabezazo al larguero. Todo bien, pero el resultado, una vez más, no es el que merecemos, una incógnita.