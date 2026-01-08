Dos hombres fueron encarcelados por provocar disturbios en el centro de la ciudad durante un desorden generalizado.

Sunderland vivió una noche de violencia el 2 de agosto de 2024 y fue una de varias ciudades donde estallaron disturbios después de que se celebraran protestas contra la inmigración a raíz del asesinato de tres niñas en Southport .

El lunes, en el Tribunal de la Corona de Newcastle, Liam Clarke, de 25 años, de Spennymoor, Condado de Durham, fue sentenciado a cuatro años de prisión después de admitir haber participado en disturbios.

Michael McHugh, de 41 años, de Sunderland, también se declaró culpable de disturbios y recibió una sentencia de 40 meses de prisión.

La policía de Northumbria dijo anteriormente que hasta 700 personas estuvieron involucradas en la noche de violencia en la ciudad, donde agentes de policía fueron atacados repetidamente, un edificio fue quemado y negocios fueron saqueados.