El Arsenal decidirá a última hora sobre la posible participación de Martin Odegaard y Leandro Trossard contra el Everton en la Premier League este fin de semana.

El capitán del Arsenal, Odegaard, no ha vuelto a jugar desde que regresó saliendo del banquillo con una asistencia en la contundente victoria contra el Tottenham en el derbi del norte de Londres el mes pasado.

El centrocampista ha tenido problemas para superar una persistente lesión de rodilla y se ha perdido los últimos cuatro partidos en todas las competiciones durante una temporada marcada por las lesiones, mientras que el seleccionador noruego, Stale Solbakken, recientemente generó preocupación al afirmar que podría no volver a la acción hasta finales de marzo como muy pronto.

Por su parte, Trossard fue sustituido la semana pasada en la victoria por 2-1 ante el Mansfield en la quinta ronda de la FA Cup debido a un golpe, y como consecuencia no entró en la convocatoria para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del miércoles por la noche contra el Bayer Leverkusen, a pesar de haber vuelto a entrenar en London Colney la víspera del encuentro.

Al ser consultado sobre el estado de ambos jugadores antes del viaje del Everton al Emirates Stadium el sábado por la noche, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, dijo: “Ya veremos.

“Tendremos que esperar y ver, hablar con los médicos para saber si están involucrados o no.”

Si Odegaard y Trossard fueran declarados aptos para jugar el fin de semana, Arteta tendría prácticamente toda su plantilla disponible para enfrentarse al Everton.

La única baja confirmada es la del polivalente centrocampista Mikel Merino, que estará de baja durante meses tras someterse a una operación en febrero por una rara lesión en el pie.

El Everton espera que el defensa Jarrad Branthwaite pueda jugar contra el Arsenal después de haber sido sustituido al final del último partido de la victoria por 2-0 en la Premier League contra el Burnley debido al cansancio.

Sin embargo, el técnico del Everton, David Moyes, seguirá sin poder contar con Jack Grealish, cedido por el Manchester City, quien se perderá el resto de la temporada tras ser operado de una fractura por estrés en el pie izquierdo.

El capitán del equipo, Seamus Coleman, podría regresar tras su lesión, aunque el centrocampista ofensivo argentino Charly Alcaraz sigue de baja.