Pep Guardiola ha declarado que la lucha por el título de la Premier League «terminará» si su equipo, el Manchester City, pierde puntos contra el West Ham el sábado.

El City, segundo clasificado, se encuentra a siete puntos del líder Arsenal, aunque con un partido menos; quedan nueve jornadas frente a las ocho del Arsenal. Ambos equipos se enfrentarán en un partido potencialmente decisivo en el Etihad Stadium el 19 de abril.

Sin embargo, Guardiola no piensa más allá de este fin de semana y afirma: «Ahora toca el West Ham. La Premier League es el título más difícil».

«Seguimos ahí, sabiendo que si perdemos puntos, todo habrá terminado.»

El West Ham lucha por la permanencia en la parte baja de la tabla y se encuentra en zona de descenso, por debajo del Nottingham Forest, que ocupa el puesto 17, únicamente por diferencia de goles.

Sin embargo, sus resultados han mejorado últimamente y los Hammers solo han perdido uno de sus últimos cinco partidos de la Premier League.

Guardiola sabe que el equipo de Nuno Espírito Santo está luchando por los puntos, pero el español dijo que el City «también está desesperado».

«Siempre he dicho que cuando llegamos a los últimos 10 partidos, todos los equipos juegan por algo: por el descenso, por la Europa League, por la Conference League, por la Champions League, por ser campeones. Es normal, en cada partido», dijo Guardiola.

«Ahora no hay segundas oportunidades.»

Guardiola no quiso detenerse en la derrota por 3-0 ante el Real Madrid el miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones antes de su viaje al Estadio Olímpico de Londres.

«Mañana por la noche tenemos un partido, uno importante para la posición en la Premier League. Luego tenemos el partido de vuelta», dijo el viernes.

El City, que cayó eliminado en la ronda previa de la Liga de Campeones la temporada pasada, recibirá al Real Madrid en el partido de vuelta el martes.

«Es un placer estar aquí. La temporada pasada no pudimos llegar a esta fase, así que es estupendo», añadió Guardiola.