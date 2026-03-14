La Premier League regresa a la competición con cierta vergüenza tras una dura jornada a mitad de semana en el continente.

De los nueve clubes ingleses que compiten en las competiciones de clubes de la UEFA, solo uno logró la victoria en el partido de ida de sus respectivas eliminatorias de octavos de final. Cuatro fueron derrotados, tres de ellos por al menos tres goles de diferencia.

La semana turbulenta puso de manifiesto la aparente arrogancia, dada la naturaleza de su dominio en momentos anteriores, pero los que fueron derrotados o empataron tendrán la oportunidad de redimirse rápidamente. Sin duda, habrá una buena representación de la Premier League en los cuartos de final cuando todo termine.

Sin embargo, antes de llegar a eso, tenemos que afrontar la jornada nacional, y sin duda será otra semana importante para las carreras en la parte alta de la tabla, así como para la dura lucha en la parte baja.

Así es como Sports Illustrated predice que se desarrollará la jornada 30.

Burnley contra Bournemouth

El Bournemouth ha empatado tres partidos seguidos. | Shaun Brooks/CameraSport/Getty Images © Shaun Brooks/CameraSport/Getty Images

Fecha : sábado, 14 de marzo

Hora : 15:00 GMT / 11:00 ET / 8:00 PT

El Bournemouth ha cosechado muchos empates en este periodo, acumulando ocho partidos invicto pero habiendo marcado tan solo un gol en sus tres últimos encuentros. Su última victoria se produjo hace más de un mes contra el Everton.

Aun así, el sábado los Cherries tienen una gran oportunidad de volver a la senda de la victoria en su largo viaje al norte, a Lancashire. Les espera un Burnley prácticamente eliminado, mientras que los Clarets de Scott Parker todavía luchan, pero sin hacer lo suficiente para amenazar a los que están por encima.

Están a nueve puntos de distancia con nueve partidos por jugar, y el impulso generado por una dramática victoria ante el Crystal Palace se ha visto frenado por dos derrotas consecutivas. El Wolverhampton Wanderers se encuentra de repente a tres puntos, y no sería ninguna sorpresa que el Burnley terminara la temporada en el último puesto de la tabla.

Pronóstico: Burnley 0–3 Bournemouth

Sunderland contra Brighton & Hove Albion

El Sunderland superó por la mínima al Leeds United en su último partido de la máxima categoría. | Oli SCARFF/AFP/Getty Images © Oli SCARFF/AFP/Getty Images

Fecha : sábado, 14 de marzo

Hora : 15:00 GMT / 11:00 ET / 8:00 PT

El Sunderland no sufrió ninguna humillación europea esta semana, pero fue eliminado de la FA Cup por el Port Vale, colista de la League One, en su último partido.

Régis Le Bris está lidiando con un número creciente de lesiones, pero el buen momento del Sunderland durante la primera mitad de la temporada les permite mantenerse alejados de los problemas de descenso. Además, lograron una sorprendente victoria ante el Leeds United en su anterior partido de la Premier League.

Ese triunfo por 1-0 puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar y aseguró que los Black Cats alcanzaran la marca de los 40 puntos.

El Brighton & Hove Albion también había entrado en un periodo de declive a principios de 2026, pero los Seagulls disiparon los temores de verse potencialmente involucrados en la lucha por el descenso al ganar dos partidos consecutivos.

Ambos equipos están encaminados a terminar en la mitad de la tabla, un resultado que entusiasmaría a una afición, pero que quizás decepcionaría a la otra.

Pronóstico: Sunderland 1-1 Brighton

Arsenal contra Everton

El Arsenal se enfrenta a un Everton que ha impresionado jugando fuera de casa. | Mike Morese/MI News/NurPhoto/Getty Images © Mike Morese/MI News/NurPhoto/Getty Images

Fecha : sábado, 14 de marzo

Hora : 17:30 GMT / 13:30 ET / 11:30 PT

Esta es una semana importante para el Arsenal , que tiene trabajo por delante en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen, antes de la final de la Copa de la Liga del próximo domingo.

Pero antes de todo eso, los líderes de la Premier League deben superar a uno de los equipos que más éxito ha tenido como visitante esta temporada. El Everton tiene el cuarto mejor registro como visitante en la máxima categoría y aspira a mantener su excelente racha fuera de casa en un estadio donde tantos equipos de los Toffees han flaqueado en el pasado.

El Arsenal tiene la oportunidad de distanciarse 10 puntos en la cima de la tabla, pero los Gunners han tenido dificultades en sus últimos tres partidos, incluido el empate 1-1 del miércoles en Alemania. Un penalti de Kai Havertz ayudó a disimular un ataque insípido, y fue el gol de Viktor Gyökeres desde el punto de penalti el que marcó la diferencia entre ambos equipos cuando se enfrentaron en Merseyside antes de Navidad.

Pronóstico: Arsenal 2-1 Everton

Chelsea contra Newcastle United

El Chelsea tiene un excelente historial como local contra el Newcastle. | Darren Walsh/Chelsea FC/Getty Images © Darren Walsh/Chelsea FC/Getty Images

Fecha : sábado, 14 de marzo

Hora : 17:30 GMT / 13:30 ET / 10:30 PT

El Chelsea necesita un pequeño milagro para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Newcastle United necesita vivir su noche europea más gloriosa.

El bajón de rendimiento del Chelsea en París les deja con una tarea titánica el martes, y quizás haya aumentado la importancia del partido del sábado contra el Newcastle. El equipo de Liam Rosenior superó una mala racha para vencer al Aston Villa por 4-1 la semana pasada, y ahora los Villanos solo tienen tres puntos más que los londinenses.

El Chelsea tiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Liverpool, sexto clasificado, pero el partido favorable de los Reds este fin de semana significa que los Blues no pueden permitirse un tropiezo contra un Newcastle que seguramente estará pensando en su viaje a Barcelona.

Los Magpies de Eddie Howe siguen teniendo problemas en sus partidos fuera de casa, y solo tres equipos de la máxima categoría han conseguido menos puntos como visitantes esta temporada.

Pronóstico: Chelsea 2-1 Newcastle

West Ham United contra Manchester City

Las esperanzas del Manchester City de conseguir los cuatro títulos penden de un hilo. | Irina R. Hipolito/Europa Press/Getty Images © Irina R. Hipólito/Europa Press/Getty Images

Fecha : sábado, 14 de marzo

Hora : 8 p. m. GMT / 4 p. m. ET / 1 p. m. PT

No fue exactamente el «mayor error» de la carrera de Pep Guardiola el miércoles por la noche (ese honor le corresponde a otra derrota en la Liga de Campeones contra el Real Madrid), pero la elección del equipo del español fue cuestionada cuando el Manchester City fue derrotado por 3-0 por un vulnerable equipo 15 veces campeón de Europa.

Una noche nefasta en la capital española deja sus ya improbables esperanzas de conseguir el cuádruple título pendiendo de un hilo, y los Cityzens no tienen tiempo para ahogarse en sus penas.

Tras ceder puntos ante el Nottingham Forest, equipo que lucha por evitar el descenso, la semana pasada, el City se enfrenta a otro rival de peso, el West Ham United, en el London Stadium.

El resurgimiento del West Ham continuó con una victoria en la tanda de penaltis contra el Brentford en la quinta ronda de la FA Cup el lunes por la noche, y solo la diferencia de goles los separa de la salvación. Sin embargo, no podrán contar con una de sus estrellas de la era de Nuno Espírito Santo, Crysencio Summerville, para la visita del City.

El equipo visitante podría estar a 10 puntos del líder Arsenal cuando comience el partido.

Pronóstico: West Ham 0-2 Man City

Crystal Palace contra Leeds United

El Palace se vio frustrado por el AEK Larnaca el jueves. | Steve Bardens/AMA/Getty Images © Steve Bardens/AMA/Getty Images

Fecha : Domingo, 15 de marzo

Hora : 14:00 GMT / 10:00 ET / 7:00 PT

El Selhurst Park, con un partido sin emoción, fue escenario de un aburrido empate el jueves por la noche, y ahora el Crystal Palace necesita ir a Larnaca y ganar para evitar una eliminación temprana de la Conference League.

Oliver Glasner ha encontrado la manera de mantenerse a flote en las últimas semanas, y las victorias sobre los Wolves y el Tottenham Hotspur han asegurado que los Eagles se hayan alejado de los equipos que luchan por evitar el descenso.

Sin embargo, persiste una tensión incómoda en el sur de Londres, y el Leeds United, con solo tres puntos de ventaja sobre el West Ham, buscará aprovecharla este fin de semana. Es una lástima que su historial como visitante sea tan desastroso.

Pronóstico: Crystal Palace 1-1 Leeds

Manchester United contra Aston Villa

El Aston Villa fue el único equipo de la Premier League que triunfó en Europa. | Jean Catuffe/Getty Images © Jean Catuffe/Getty Images

Fecha : Domingo, 15 de marzo

Hora : 14:00 GMT / 10:00 ET / 7:00 PT

El Manchester United ha disfrutado de un merecido descanso desde su primera derrota bajo la dirección de Michael Carrick. Los Red Devils parecían encaminarse hacia un frustrante empate contra el Newcastle, que jugaba con diez hombres en St James’s Park, pero una brillante actuación de William Osula provocó que el United sucumbiera a una inesperada derrota.

Al menos han tenido tiempo para reagruparse, mientras que el Aston Villa, ahora por debajo de su próximo rival en la tabla, jugó entre semana. El equipo de Unai Emery dejó en alto el nombre de la Premier League a domicilio contra el Lille, con una victoria poco vistosa.

Los visitantes han perdido dos partidos consecutivos en la máxima categoría y, de repente, parecen estar a punto de quedar fuera de los cinco primeros puestos. Sin embargo, están recuperando terreno en el centro del campo y el gol de Ollie Watkins a mitad de semana podría ser el inicio de una racha positiva.

Pronóstico: Man Utd 1–1 Aston Villa

Nottingham Forest contra Fulham

Este es un partido importantísimo para Forest. | Visionhaus/Getty Images © Visionhaus/Getty Images

Fecha : Domingo, 15 de marzo

Hora : 14:00 GMT / 10:00 ET / 7:00 PT

El Nottingham Forest de Vitor Pereira tiene por delante tres partidos importantísimos antes del parón internacional.

Antes y después del partido de vuelta de la próxima semana en Dinamarca, donde el Forest tendrá que remontar un 1-0 en contra ante su rival más difícil, el Midtjylland, los hombres de Pereira tienen dos partidos asequibles de la Premier League contra el Fulham y el Tottenham.

Fueron derrotados en el City Ground a mitad de semana, pero es innegable la importancia que tendrá el campo del Forest para asegurar su permanencia en la división. El Fulham puede estar molesto tras la eliminación de la FA Cup la semana pasada, pero en realidad no se juegan mucho en lo que resta de temporada.

El Fulham ha perdido contra el West Ham y el Southampton en partidos consecutivos en casa, y ahora visita un estadio hostil que sin duda estará a la altura de las circunstancias el domingo. Se presenta como un partido titánico para los locales.

Pronóstico: Nott’m Forest 2-2 Fulham

Liverpool contra Tottenham Hotspur

Un Tottenham muy mermado visita Anfield. | Liverpool FC/Liverpool FC/Getty Images © Liverpool FC/Liverpool FC/Getty Images

Fecha : Domingo, 15 de marzo

Hora : 4:30 p.m. GMT / 12:30 p.m. ET / 9:30 p.m. PT

El Liverpool no es particularmente bueno, pero con solo estar por debajo del nivel esperado es suficiente para superar a este Tottenham Hotspur en su estado actual.

Las cosas no han hecho más que empeorar para los Spurs desde que Igor Tudor tomó las riendas del equipo, con cuatro derrotas consecutivas bajo la dirección del croata. El martes por la noche fueron un desastre total en Madrid, y además han perdido al capitán Cristian Romero, así como al centrocampista João Palhinha, por conmociones cerebrales para el partido del domingo en Anfield.

El Tottenham no ha ganado fuera de casa contra el Liverpool desde 2011, con Luka Modrić y Rafael van der Vaart como goleadores del equipo visitante aquel día. ¡Cómo han cambiado las cosas!

El equipo de Arne Slot también decepcionó en Europa, al perder 1-0 ante el Galatasaray por segunda vez esta temporada , pero su situación parece al menos recuperable. Aun así, no sería de extrañar que los locales complicaran el partido más de lo necesario.

Pronóstico: Liverpool 2-1 Tottenham

Brentford contra Wolverhampton Wanderers

Los Wolves tienen escasas esperanzas de permanencia. | Liverpool FC/Liverpool FC/Getty Images © Liverpool FC/Liverpool FC/Getty Images

Fecha : lunes, 16 de marzo

Hora : 8 p. m. GMT / 4 p. m. ET / 1 p. m. PT

La jornada concluye el lunes por la noche en el oeste de Londres, justo una semana después de la cruel eliminación del Brentford en la FA Cup.

Keith Andrews acudió en ayuda de Dango Ouattara después de que el portero detuviera su penalti a lo Panenka, contribuyendo así a la derrota de su equipo. Andrews ha causado una gran impresión en su primera temporada como entrenador, y su equipo, el Brentford, tiene una posibilidad real de clasificarse para competiciones europeas.

Llegan al fin de semana séptimos con 44 puntos, solo uno por delante del Everton, que ocupa el octavo lugar. A pesar del fervoroso intento de los Wolves por lograr una remontada épica, los locales consideran este partido como uno que simplemente tienen que ganar.

Los visitantes sorprendieron al Liverpool en su último partido de liga, pero posteriormente los Reds frustraron sus sueños de ganar la FA Cup.

Pronóstico: Brentford 3-1 Wolves

Pronósticos de la Premier League: Jornada 30