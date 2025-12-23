Le pedimos su opinión después del partido de la Premier League del domingo entre Aston Villa y Manchester United.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Aficionados del Villa

Matt: Una exhibición tenaz y decidida. Me quito el sombrero ante Rogers una vez más por ser la fuerza creativa. En cuanto a Matty Cash, al igual que Konsa contra el West Ham la semana pasada, ¿cuándo aprenderemos? Fácilmente pudo haber sido el error que permitió al rival remontar. Me impresiona mucho que simplemente no dejemos que estos errores tontos dicten el resto del partido. Confiamos en Emery.

Tony: No fue bonito, pero de alguna manera hemos aprendido a ganar lo que sea, incluso contra el Manchester United. Nos han ganado tantas veces a lo largo de las décadas que nadie en las gradas a mi alrededor pensó que ganaríamos cuando ganábamos 2-1 a cuatro minutos del final. ¡Cuánto dolor personal contra los Diablos Rojos! ¿Y Rogers? Menos mal que tiene tanta calidad.

Ian: No fue nuestra mejor actuación contra un buen Manchester United que quizás merecía más, pero tres puntos cruciales. La diferencia, una vez más, fue Morgan Rogers, que cada vez mejora más. Se avecinan grandes pruebas antes de que acabe el año, pero tenemos impulso y confianza, así que esperemos que mantengan esta gran racha. ¡Mantengan la fe!

Aficionados del Manchester United

David: El Manchester United jugó bien y no mereció perder, pero dos pésimas jugadas defensivas de Yoro nos costaron la vida. Era bastante obvio lo que haría Rogers y, siendo justos, aprovechó bien las oportunidades, pero nunca debería tener la oportunidad si Yoro hizo bien su trabajo. El Villa fue decepcionante, pero no les importará, ya que consiguieron los puntos.

Stephen: La verdad es que fue una buena actuación del Manchester United. Controlaron el partido durante largos periodos y nunca dejaron de intentarlo. También tuvieron grandes ocasiones; por desgracia, el Villa tuvo dos momentos de magia, gracias a la mala defensa del United.

Scott: El resultado era esperado. Olvídense de las estadísticas, la posesión, el xG, etc. Simplemente, el United ha perdido otro partido más. Sigue siendo un equipo mediocre y no esperen un puesto superior al décimo este año.

