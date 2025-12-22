Los servicios ferroviarios largamente esperados, nuevas viviendas y avances en importantes desarrollos son lo que los habitantes de West Midlands pueden esperar ver en 2026.

El alcalde de West Midlands ha dicho que espera con interés una serie de proyectos que avanzarán el próximo año, centrándose en lo que dijo son sus prioridades: transporte, vivienda y empleo.

También admitió que podría haber un posible desafío por delante si Reform tiene un buen desempeño en las próximas elecciones y toma el control de las autoridades locales en la región.

Se espera que cinco nuevas estaciones de tren en Birmingham y Walsall comiencen a prestar servicio a pasajeros y también debería finalizarse la primera fase de la extensión del metro de Midland a Dudley.

Parker dijo que se realizaría más trabajo en torno a los viajes activos y señaló que se habían entregado 3.000 casas este año y se esperan 5.000 más en 2026.

Se están logrando avances en «grandes inversiones que impulsarán la fabricación avanzada», afirmó.

Parker dijo que se trabajará más para garantizar que el transporte público sea seguro y afirmó que «afecta más a nuestras comunidades desfavorecidas, ya que son ellas las que más utilizan nuestro transporte público».

Hablaremos mucho más sobre los viajes activos y una de las iniciativas clave que impulsaremos es en las calles, cerrando caminos fuera de las escuelas y fomentando más caminatas y ciclismo.

Una impresión artística muestra unidades en blanco en el centro, junto con algunos árboles y arbustos cercanos. Hay un tren a la izquierda de esta imagen aérea.

Fuente de la imagen,Ayuntamiento de Wolverhampton

Título de la imagen,Se ha publicado una impresión artística de las nuevas unidades propuestas junto al canal que forman parte del «corredor de innovación verde» en Wolverhampton.

Parker dijo que estaba «realmente satisfecho con el progreso que estamos logrando en las Zonas de Inversión» y que recibirían «mucha atención» en 2026.

«Hemos comprometido 7 millones de libras y el Ayuntamiento de Wolverhampton comprometió 20 millones de libras para impulsar la limpieza en el Corredor Verde de Wolverhampton y estamos haciendo un progreso realmente bueno en Coventry.

«Estamos avanzando en grandes inversiones que impulsarán la fabricación avanzada y la agenda en torno al almacenamiento de baterías y ayudarán en nuestra transición hacia el abandono de los combustibles fósiles».