Aaron Ramsey estaba destinado a la grandeza.

«Lo recuerdo cuando tenía 15 años, llegando a los entrenamientos del Cardiff, un chico con granos y unos peinados extravagantes», dice Joe Ledley, compañero de equipo en el Cardiff City y en la selección de Gales.

«Recuerdo el primer entrenamiento; no le tenía miedo a nada, era un chico joven con muchas ganas de jugar que siempre quería el balón. Simplemente sabías que era especial y que llegaría muy lejos.»

Ledley tenía razón. Ramsey solo necesitó 22 partidos en el Cardiff para convencer a Arsène Wenger de que lo fichara para el Arsenal. El francés superó a su antiguo rival, Sir Alex Ferguson, para conseguir la firma del joven de 17 años en 2008.

Pocos han sabido juzgar mejor el potencial de un jugador que Wenger y Ferguson, quienes sabían que este precoz creador de juego estaba destinado a llegar a la cima.

Sin embargo, el ascenso de Ramsey no fue sencillo. Tuvo que superar grandes desafíos, desde una lesión que puso en peligro su carrera hasta la muerte de su mentor y exseleccionador de Gales, Gary Speed, todo antes de cumplir los 21 años.