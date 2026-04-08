Aaron Ramsey estaba destinado a la grandeza.
«Lo recuerdo cuando tenía 15 años, llegando a los entrenamientos del Cardiff, un chico con granos y unos peinados extravagantes», dice Joe Ledley, compañero de equipo en el Cardiff City y en la selección de Gales.
«Recuerdo el primer entrenamiento; no le tenía miedo a nada, era un chico joven con muchas ganas de jugar que siempre quería el balón. Simplemente sabías que era especial y que llegaría muy lejos.»
Ledley tenía razón. Ramsey solo necesitó 22 partidos en el Cardiff para convencer a Arsène Wenger de que lo fichara para el Arsenal. El francés superó a su antiguo rival, Sir Alex Ferguson, para conseguir la firma del joven de 17 años en 2008.
Pocos han sabido juzgar mejor el potencial de un jugador que Wenger y Ferguson, quienes sabían que este precoz creador de juego estaba destinado a llegar a la cima.
Sin embargo, el ascenso de Ramsey no fue sencillo. Tuvo que superar grandes desafíos, desde una lesión que puso en peligro su carrera hasta la muerte de su mentor y exseleccionador de Gales, Gary Speed, todo antes de cumplir los 21 años.
Ramsey hizo mucho más que salvar su carrera. Brilló al más alto nivel con el Arsenal durante más de una década y se convirtió en una leyenda de Gales.
«Es el mejor centrocampista galés de la historia», afirma Chris Coleman, seleccionador de Gales cuando esta alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2016, con Ramsey incluido en el once ideal del torneo según la UEFA.
«Es uno de los jugadores más valientes con los que he trabajado. Los jugadores más duros son los que tienen una mentalidad fuerte y siempre quieren el balón, incluso cuando las cosas van mal.»
«Si íbamos perdiendo o él personalmente estaba pasando por un mal momento, mientras que otros se acobardarían y se esconderían, Rambo era sumamente valiente. Llevaba el balón a cualquier parte del campo. Su talento es evidente, un talento fantástico, pero además es valiente.»
Es una muestra de la fortaleza de carácter de Ramsey el hecho de que pudiera recuperarse de reveses tan devastadores para alcanzar cotas tan altas.
Y, sin embargo, el final de su carrera, con una cruel coincidencia, se convirtió en una larga y, a menudo, dolorosa despedida.
La historia de Ramsey es la de una inocencia juvenil moldeada por duras experiencias; una belleza forjada en el dolor.
Ramsey es, sin duda, una leyenda galesa. Por ello, resulta curioso que persista la sensación de lo que podría haber sido.
Cuando apareció por primera vez, podría decirse que Ramsey despertaba más expectación que Gareth Bale; el centrocampista creativo se unió al Arsenal mientras su compatriota galés, también adolescente, luchaba por hacerse un hueco como lateral izquierdo en el Tottenham.
En definitiva, sus años de mayor éxito coincidieron a la perfección con la mejor época de su país.
Bale se convirtió en un talento extraordinario que llegó a lograr hazañas que superaron a las de cualquiera de sus compatriotas, la personificación de la generación dorada de Gales.
Al menos en Gales, a menudo se mencionaba a Ramsey en la misma frase.
«Creo que Bale es el mejor jugador que hemos producido», explica Coleman. «Y Rambo es el mejor centrocampista que hemos producido».
Ramsey se convirtió en un héroe del Arsenal al marcar los goles de la victoria en dos finales de la FA Cup, y hubo varios momentos de genialidad, como la impresionante volea contra el Fenerbahçe o el golazo de equipo contra el Fulham, que iluminaron sus 11 años en el norte de Londres.
Pero fue con Gales con quien ascendió a otro plano.
Recordar el glorioso verano de la Eurocopa 2016 es evocar imágenes del cabello rubio platino de Ramsey, su gol contra Rusia y su magistral dirección del juego que le valió un puesto en el once ideal del torneo.
«Era enorme. Tuvimos la suerte de tener a Rambo y a Bale juntos», dice Ledley.
«Gaz se llevaba la mayor parte de los elogios, mientras que Aaron pasaba desapercibido en ocasiones.»
«Pudimos ver la gran influencia que tenía en los jugadores, y no solo en el terreno de juego. Sabía elegir sus momentos, un jugador de primer nivel. Cuando lo necesitabas, siempre estaba ahí.»
La Eurocopa 2016 fue el primer gran torneo de Gales desde 1958. Ramsey jugó en la tercera posición.
Protagonizó algunos de los momentos más destacados de Gales en el siguiente Campeonato Europeo, pero, al igual que Bale, Ramsey comenzó a decaer una vez que el equipo llegó al Mundial de 2022.
Con tan solo 31 años, las lesiones empezaban a pasarle factura. No solo la terrible fractura de pierna de 2010, sino también los persistentes problemas musculares que lo aquejaron posteriormente.