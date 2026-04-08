Kanye West ha declarado que «agradecería» reunirse con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido tras la polémica suscitada por su contratación como cabeza de cartel en el festival Wireless de este año.
En un comunicado, el rapero, ahora conocido como Ye, dijo que había estado «siguiendo la conversación en torno a Wireless» y se ofreció a reunirse en persona con representantes de la comunidad «para escuchar».
«Sé que las palabras no bastan», añadió la estrella, conocida por sus comentarios antisemitas. «Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están dispuestos a escuchar, aquí estoy».
Un portavoz de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos declaró: «Ni la Junta de Diputados ni, según tenemos entendido, el Consejo de Liderazgo Judío han rechazado ninguna solicitud de reunión con los organizadores del festival Wireless.»
Cuando la Junta de Diputados recibió una carta de Melvin Benn el 6 de abril, en la que proponía reunirse en respuesta a una carta que le enviamos exponiendo nuestras inquietudes, respondimos positivamente. En cualquier caso, tenemos claro que la invitación a Kanye West para actuar debe ser revocada.
En una declaración anterior, Phil Rosenberg, presidente de la junta directiva, dijo que estaban «dispuestos» a reunirse con el rapero, con la condición de que este cancelara sus actuaciones previstas en Wireless.
«La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar apropiado para poner a prueba esa sinceridad es el escenario principal del Festival Wireless», dijo.
El martes, el portavoz oficial del primer ministro reiteró que el permiso de West para entrar en el Reino Unido está actualmente en revisión y afirmó que todas las opciones disponibles están sobre la mesa.
Pregunta sobre visados
El rapero estaba contratado para ser cabeza de cartel las tres noches del festival londinense, que se celebra en julio.
Según Melvin Benn, director general de Festival Republic, la empresa que organiza el evento, se le concedió permiso para actuar en el Reino Unido «en los últimos días».
En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, Benn dijo: «Ya tiene un visado emitido para comparecer, para entrar en el país, y es muy posible que el ministro del Interior lo revoque hoy mismo, no lo sé».
«Si lo hace, bien, y entonces el asunto queda zanjado en lo que respecta a su apariencia.»
El Ministerio del Interior afirmó no tener conocimiento de «ningún plan inmediato» para que West, de 48 años, visite el Reino Unido, pero «su permiso de entrada está siendo revisado actualmente».
La música de Kanye West «es disfrutada por millones de personas en todo el Reino Unido», afirma Melvin Benn, director del festival.
Durante casi media década, West ha provocado indignación por una serie de comentarios antisemitas, racistas y pronazis.
Entre sus numerosas declaraciones incendiarias, West lanzó una canción titulada Heil Hitler y vendió productos con la esvástica.
En un extenso comunicado publicado en el Wall Street Journal en enero , pidió disculpas por sus acciones y atribuyó los hechos a episodios maníacos causados por su trastorno bipolar.
Desde entonces, West ha estado buscando regresar a la esfera pública.
La semana pasada ofreció dos conciertos con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con la participación especial de Travis Scott y Lauryn Hill.
West no mencionó explícitamente su historial de comentarios antisemitas en el escenario, pero le dijo al público: «Esta noche vamos a dejar todo esto atrás, ¿no es así, Los Ángeles?».
Disculpa «interesada»
La polémica suscitada por la aparición de la estrella en Wireless en julio ha provocado que varios patrocinadores se retiren del evento en medio de las críticas de los políticos.
En declaraciones a BBC Radio 4, Benn admitió que Festival Republic no había consultado con las comunidades judías del Reino Unido antes de realizar la reserva.
«Potencialmente deberíamos haberlo hecho», dijo, «y eso podría resultar ser un error que cometimos».
Según explicó, tras el anuncio de los conciertos la semana pasada, se intentó contactar con grupos judíos, pero «se negaron a reunirse con ellos».
Al preguntársele qué pasaría si West intentara recitar el saludo nazi en un escenario de Londres, Benn respondió que el espectáculo se suspendería de inmediato.
«Tendremos las manos en los controles del micrófono en todo momento. Lo he hecho muchas veces en el pasado.»
Benn añadió que Pepsi, el principal patrocinador del festival, había dado su visto bueno y aprobado inicialmente la aparición de West, aunque desde entonces se ha distanciado del evento.
Benn, una figura destacada de la industria musical británica y promotor de eventos, coincidió en que el comportamiento pasado de West era «abominable» y «repugnante».
Pero el promotor, que también dirige el Festival de Reading y Leeds, destacó el papel que pudo haber desempeñado la salud mental de la estrella y pidió comprensión.
«La salud mental no es algo que desaparezca de la noche a la mañana», dijo Benn.
«Hay personas que sufren comportamientos psicóticos, que sufren comportamientos bipolares, durante muchísimos años… Y creo que la gente lo está olvidando.»
Pero grupos judíos han criticado el apoyo de Benn a la estrella.
La Junta de Diputados de los Judíos Británicos afirmó que la declaración del director de la emisora de radio «no tranquilizará a muchos dentro de la comunidad judía ni de otras comunidades».
En un comunicado, añadió: «Ha pasado menos de un año desde que Kanye West lanzó una canción titulada Heil Hitler, la culminación de tres años de antisemitismo espantoso», dijo en un comunicado.
«También hizo una serie de comentarios profundamente ofensivos sobre la comunidad negra, diciendo que los 400 años de esclavitud fueron ‘como una elección’.»
«Estamos dispuestos a reunirnos con Kanye West como parte de su proceso de sanación, pero solo después de que acepte no actuar en el Wireless Festival este año.»
La Campaña contra el Antisemitismo también sugirió que West debería retirarse del evento.
«El señor West ya se ha disculpado antes del lanzamiento de sus álbumes y giras de conciertos, para luego retractarse y volver a su comportamiento habitual. Necesitamos que nos convenzan de que esta vez será diferente», decía el comunicado.
«Si el Sr. West cancela sus apariciones en Wireless, será una señal de que su arrepentimiento puede ser sincero. Si no lo hace, entonces una reunión con grupos judíos no tendrá otro propósito que el de validar su invitación al Festival, en la cual no participaremos».
El domingo, el primer ministro Sir Keir Starmer dijo estar «profundamente preocupado» por la comparecencia prevista de West.
«El antisemitismo en cualquiera de sus formas es abominable y debe ser combatido con firmeza dondequiera que aparezca», declaró al periódico The Sun.
El secretario de Salud, Wes Streeting, se hizo eco de esos sentimientos el martes, calificando la disculpa de West de «indecisa y egoísta», y acusando a Wireless de ofrecerle al rapero una «hoja de parra de credibilidad».
«Si quiere perdón, no es mi perdón el que necesita», dijo Streeting a Radio 4.
«Es el perdón de las comunidades judías y no creo que haya hecho nada para merecerlo.»
El portavoz de Interior de la oposición, Chris Philp, afirmó que West era «culpable de comentarios antisemitas y pronazis atroces» e instó a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, a que utilizara sus facultades en virtud de la Ley de Inmigración para denegarle el visado.
El líder de los Liberaldemócratas, Ed Davey, también ha pedido que se prohíba la entrada de West al Reino Unido, mientras que el líder de Reform UK, Nigel Farage, dijo: «Personalmente, no compraría una entrada».