Kanye West ha declarado que «agradecería» reunirse con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido tras la polémica suscitada por su contratación como cabeza de cartel en el festival Wireless de este año.

En un comunicado, el rapero, ahora conocido como Ye, dijo que había estado «siguiendo la conversación en torno a Wireless» y se ofreció a reunirse en persona con representantes de la comunidad «para escuchar».

«Sé que las palabras no bastan», añadió la estrella, conocida por sus comentarios antisemitas. «Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están dispuestos a escuchar, aquí estoy».

Un portavoz de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos declaró: «Ni la Junta de Diputados ni, según tenemos entendido, el Consejo de Liderazgo Judío han rechazado ninguna solicitud de reunión con los organizadores del festival Wireless.»

Cuando la Junta de Diputados recibió una carta de Melvin Benn el 6 de abril, en la que proponía reunirse en respuesta a una carta que le enviamos exponiendo nuestras inquietudes, respondimos positivamente. En cualquier caso, tenemos claro que la invitación a Kanye West para actuar debe ser revocada.

En una declaración anterior, Phil Rosenberg, presidente de la junta directiva, dijo que estaban «dispuestos» a reunirse con el rapero, con la condición de que este cancelara sus actuaciones previstas en Wireless.

«La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar apropiado para poner a prueba esa sinceridad es el escenario principal del Festival Wireless», dijo.

El martes, el portavoz oficial del primer ministro reiteró que el permiso de West para entrar en el Reino Unido está actualmente en revisión y afirmó que todas las opciones disponibles están sobre la mesa.