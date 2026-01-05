Sammy Braybrooke se ha unido al club Chesterfield de la Liga Dos en calidad de préstamo hasta el final de la temporada.

El jugador de 21 años pasó la primera mitad de la temporada cedido en Newport County, pero se fue después de que su contrato de préstamo a corto plazo finalizara el 31 de diciembre.

Después de unirse a los Exiles el día límite, el mediocampista del Leicester City impresionó, iniciando todos los partidos para los Exiles y registrando dos goles y dos asistencias durante su estadía en Gales.

El técnico de Newport, Christian Fuchs, estará decepcionado porque el influyente mediocampista no pudo extender su estadía y ayudar en la batalla por el descenso.

Braybrooke había declarado previamente a BBC Sport Wales que estaba interesado en quedarse más allá de diciembre: «Me encantaría quedarme. Es un buen ambiente y lo único que quiero hacer es jugar y disfrutar del fútbol, ​​que es lo que estoy haciendo».

Braybrooke, graduado de la academia de los Foxes y que hizo su debut senior con el Leicester contra Newport en la Copa EFL 2022-23, participó en los equipos de la Premier League y de la Europa League con Brendan Rodgers antes de que una lesión de ligamentos de la rodilla en febrero de 2023 frenara su progreso.

Hizo nueve apariciones para Dundee en la Liga Premier escocesa antes de ser llamado de nuevo en enero por el entonces entrenador Ruud van Nistelrooy, pero no hizo ninguna aparición en la Liga Premier.

Braybrooke se une a Chesterfield de la League Two en su búsqueda del ascenso a la League One.