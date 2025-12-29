Le pedimos su opinión después del partido de la Premier League del sábado entre Brentford y Bournemouth.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Aficionados del Brentford

Kev : La primera mitad fue la mejor que nos he visto jugar. Un 4-0 habría sido justo al descanso. El Bournemouth siempre iba a tener sus momentos y estuvo bien en la segunda mitad, pero el daño ya estaba hecho. Gran primera mitad de temporada para Keith Andrews.

Ian : Eso fue algo especial en el Gtech. El equipo jugó como un solo equipo desde el primer minuto. Igor Thiago y Kevin Schade atormentaron a la defensa del Bournemouth tanto en el juego aéreo como en la portería. El mediocampo, compuesto por Mathias Jensen, Yehor Yarmoluik y Vitaly Janelt, proporcionó los pases para crear las ocasiones, mientras que Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins y Rico Henry mantuvieron la forma contra los ataques del Bournemouth, ¡especialmente en la segunda mitad! Keith Andrews y el cuerpo técnico se despiden.

Tim : La actuación más completa de los Bees de la temporada hasta el momento. Yarmo estuvo inmenso; Schade y Thiago se dejaron la piel y Jensen pareció revitalizado por su rol más adelantado. ¡Más como esto, por favor!

Matt : Magnífico. Lució amenazante desde el principio, aguantó la presión del Bournemouth en la segunda mitad y se mereció los tres puntos. Schade es imparable cuando tiene confianza, ¡y por fin tenemos una canción para Yehor Yarmoliuk! Su progreso esta temporada ha sido asombroso y se está convirtiendo rápidamente en una pieza clave del equipo. Ajer y Collins también se jugaron el cuerpo con placajes y bloqueos: una gran actuación en todos los sentidos.

Aficionados del Bournemouth

Simon : Me rompe el corazón ver a los Cherries jugar así. No puede ser casualidad que con todo el revuelo sobre la salida de Antoine Semenyo, Marcos Senesi y Andoni Iraola del club esta temporada, parezcamos perdidos. Espero que el club tenga un plan B.

Charl : No me sorprende para nada este resultado. Hay un hueco enorme en el mediocampo. No hay protección frente a una defensa débil, y si dejamos ir a Senesi, vamos a tener problemas. Echamos de menos a Tyler Adams, David Brooks y Ryan Christie. ¿Qué ha pasado con Marcus Tavernier y Justin Kluivert? No son los mismos jugadores.

Sid : Defensivamente, el Bournemouth nunca podrá competir con el físico y la velocidad del Brentford ni de ningún equipo similar. Aunque no se le pueden reprochar los goles de hoy, el nerviosismo y el bajo rendimiento de Djordje Petrovic esta temporada han mermado la confianza de la defensa. ¿Por qué no intentamos traer de vuelta a Aaron Ramsdale este verano?

Thomas : Iraola necesita que se le empiece a cuestionar. Mal desempeño tras mal desempeño.