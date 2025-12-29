El técnico Pep Guardiola cree que la «niebla» se ha disipado en el Manchester City , pero insiste en que no ha encontrado un hechizo mágico para revitalizar al equipo.

El gol tardío de Rayan Cherki le dio una contundente victoria por 2-1 al Nottingham Forest el sábado, que los llevó brevemente de regreso a la cima de la Premier League.

El Arsenal recuperó la ventaja tras su victoria por 2-1 sobre el Brighton , pero el City ahora está a sólo dos puntos del primero.

Terminaron terceros la temporada pasada, 13 puntos detrás del campeón Liverpool , habiendo ganado los cuatro títulos anteriores.

Una victoria en 13 partidos en todas las competiciones, incluidas cinco derrotas consecutivas entre octubre y noviembre, descarriló su temporada y también quedaron eliminados de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en los play-offs eliminatorios, su salida más temprana en 12 años.

Guardiola dijo: «Los entrenadores no son magos, deciden lo que hacemos, chasquean los dedos y todo queda claro.

A veces necesitas tiempo. La temporada pasada, ¿cuántas veces me viste aquí juzgando y criticando al club?

Podría, he tenido grandes números en mi carrera como entrenador. ¿Cuántas veces? Jamás. No se trata de ti ni de ti ni de ti, era algo… algo estaba en la niebla de Manchester, alrededor de nuestro centro de entrenamiento. Se nos pasó algo.