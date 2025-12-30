Cuando Axel Rudakubana lanzó un ataque indiscriminado con cuchillo en un taller de baile infantil con temática de Taylor Swift en Southport en julio de 2024, fue la culminación atroz de años de comportamiento problemático.

Ese día, el adolescente mató a Alice da Silva Aguiar, de nueve años, a Elsie Dot Stancombe, de siete, y a Bebe King, de seis, además de herir gravemente a otros ocho niños y dos adultos.

La respuesta del estado terminó con el joven de 17 años recibiendo una sentencia mínima de 52 años de prisión en el Tribunal de la Corona de Liverpool en enero de este año.

La investigación de Southport, encargada por la entonces ministra del Interior Yvette Cooper, ha examinado minuciosamente las numerosas interacciones entre el adolescente y diferentes agencias antes del ataque.

Analizó cómo sus padres minimizaron y a veces ocultaron su comportamiento perturbador, y analizó cómo fue capaz de poner sus manos en un alijo de armas peligrosas.

La primera fase de esa investigación finalizó en noviembre, mientras que la segunda fase, que comenzará en 2026, examinará la cuestión más amplia de cómo los jóvenes se ven arrastrados a la violencia extrema.

Aquí repasamos lo que emergió durante nueve semanas de evidencia a menudo desgarradora dentro del Ayuntamiento de Liverpool.

Horror y valentía

Fuente de la imagen,Medios de comunicación de PA Título de la imagen, Los padres de las tres niñas asesinadas el 29 de julio de 2024 declararon

Una de las primeras tareas de la investigación, presidida por el juez retirado del Tribunal Superior Sir Adrian Fulford, fue establecer un relato definitivo de lo que sucedió en los estudios de danza Hart Space el 29 de julio de 2024.

Aunque muchos de los hechos ya se habían expuesto en el tribunal, escuchamos relatos mucho más detallados de testigos, víctimas sobrevivientes y sus familias y los padres en duelo.

También hubo historias de valentía, incluso de los padres de una víctima sobreviviente que fue apuñalada seis veces mientras protegía a su hermana menor .

Escuchamos a los oficiales de policía Sargento Greg Gillespie, PC Luke Holden y PCSO Tim Parry, quienes se apresuraron a abordar Rudakubana sin esperar a los oficiales de armas de fuego.

El limpiador de ventanas Joel Veritie entró corriendo al edificio junto con los oficiales y sacó el cuerpo de Bebe afuera.

También hubo historias menos loables.

Gary Poland, el taxista que llevó a Rudakubana al lugar, simplemente se alejó cuando vio a niños gritando saliendo del edificio.

No llamó a la policía hasta que pasaron 50 minutos aproximadamente, e incluso contrató a otro pasajero mientras tanto.

El señor Poland se disculpó ante la investigación y afirmó que actuó movido por puro pánico.

Fuente de la imagen,Elizabeth Cook/PA Título de la imagen, El taxista Gary Poland dijo que actuó por pánico.

‘Vergüenza’ de los padres

Algunas de las pruebas más impactantes escuchadas en la investigación provinieron de los padres de Rudakubana, Alphonse Rudakubana y Laetitia Muzayire.

El Sr. Rudakubana dijo que el comportamiento de su hijo se había deteriorado rápidamente cuando fue expulsado de la educación general en octubre de 2019, por admitir portar cuchillos en su escuela, Range High School en Formby, Merseyside.

Aunque afirmó que había recurrido a varias agencias para pedir ayuda, el Sr. Rudakubana dijo en la investigación que había ocultado cierta información sobre lo mal que estaban realmente las cosas en el hogar porque «no quería que se llevaran a mi hijo».

Tampoco informó a ninguna agencia, incluidos los equipos de salud mental, la policía o los servicios sociales, que su hijo había estado comprando armas, incluido un machete, por Internet.

La investigación concluyó que Rudakubana había amenazado con matar a su padre en más de una ocasión.

Aunque se llamó a la policía varias veces, incluida una ocasión en la que el adolescente dañó un coche de alquiler y otra en la que destrozó la casa, no fue arrestado.

El miedo del hermano

El Sr. Rudakubana dijo durante la investigación que los profesores también le habían advertido sobre el uso que hacía su hijo de Internet y su creciente fijación en imágenes sangrientas y violentas.

Sin embargo, dijo que tenía demasiado miedo de restringir el acceso a Internet de su hijo en casa en caso de que provocara una respuesta violenta.

«No tenía autoridad como padre, no me quedaba ningún poder para impedirle acceder a cualquier cosa que quisiera en línea», dijo.

El día del ataque, el Sr. Rudakubana dijo que estaba ayudando a su hijo mayor, Dion, que es discapacitado, a ducharse cuando el niño más pequeño salió de la casa.

Rudakubana apenas había salido de casa solo en más de dos años, y sus padres estaban preocupados, pero el Sr. Rudakubana dijo que se «aferraba a la esperanza» de que su hijo simplemente hubiera salido a caminar.

Ambos padres se disculparon y el Sr. Rudakubana dijo a la investigación: «El amor que sentía por él superó mi buen juicio».

Dion también prestó testimonio y dijo ante la investigación que sus padres habían «perdido el control» de su hijo, quien a veces también lo atacaba.

Dijo que temía que su hermano menor matara a un miembro de su familia y que en el momento del ataque había dejado de hablarle.

En mensajes a sus amigos, Dion había dicho que su hermano le recordaba al asesino sociópata ficticio Anton Chigurh, interpretado por Javier Bardem en la película No Country For Old Men.

Fuente de la imagen,Policía de Merseyside Título de la imagen, La sala de estar de la casa familiar de Rudakubana en Banks, al oeste de Lancashire.

Los profesores sentían pavor

La investigación se realizó a través de los profesores de la escuela especializada a la que fue enviado después de ser expulsado de la educación general: la unidad de derivación de alumnos Acorns en Ormskirk, Lancashire.

La directora Joanne Hodson dijo a la investigación que cuando tuvo una reunión introductoria con Rudakubana y sus padres, le preguntó por qué había llevado cuchillos a su antigua escuela.

Ella dijo que se sorprendió cuando él la miró a los ojos y le dijo «úsalo», lo que no provocó ninguna respuesta visible de sus padres.

La Sra. Hodson dijo que estaba cada vez más preocupada por su comportamiento y consternada por la falta de intervención de otras agencias a pesar de sus intentos desesperados de buscar ayuda.

Ella dijo durante la investigación que sentía que el personal de la escuela «se quedó con el bebé en la mano» mientras otras agencias «se distanciaban».

Fue el personal de Acorns quien remitió a Rudakubana al servicio antiextremismo del gobierno, Prevent, tres veces debido a preocupaciones sobre su obsesión con la violencia, incluidos tiroteos escolares y ataques terroristas.

La Sra. Hodson describió una «sensación visceral de pavor», como si «estuviese preparando algo».

Fuente de la imagen,Investigación de Southport Título de la imagen, Joanne Hodson dijo que pidió ayuda a otras agencias, pero sintió que ella y su escuela se quedaron «con el bebé en la mano».

Ataque con palo de hockey

El hecho de que Rudakubana tenía antecedentes por agresión con lesiones corporales reales y posesión de un arma blanca se conocía antes de que comenzara la investigación.

En diciembre de 2019, mientras estaba inscrito en Acorns, Rudakubana tomó un taxi hasta su antigua escuela y atacó a un alumno con un palo de hockey, mientras también llevaba un cuchillo en su mochila.

Sin embargo, escuchamos más sobre las intervenciones del Equipo de Delincuencia Juvenil de Lancashire (YOT) después de que fue sentenciado a una orden de remisión de 10 meses en febrero de 2020, obligándolo a completar actividades y sesiones según las indicaciones del YOT.

Durante el transcurso de esa orden, Rudakubana se negó con frecuencia a relacionarse con trabajadores sociales, pero no se consideró que hubiera incumplido la orden.

Después de sólo tres sesiones de 30 minutos con el adolescente, la orden se cerró en enero, dos días después de que un trabajador social se enteró de que su padre lo había abofeteado después de que Rudakubana lo pateara en la ingle.

Stephanie Roberts-Bibby, quien no estuvo directamente involucrada en el caso pero es directora ejecutiva de la Junta de Justicia Juvenil (YJB), dijo en la investigación que estaba «frustrada» con la forma en que se monitoreó la orden de Rudakubana y creía que el personal debería haber reevaluado su riesgo.

‘Riesgo mínimo’

El ataque de Rudakubana se produjo después de años de contacto intermitente con servicios de salud mental.

Fue dado de alta oficialmente del Servicio de Salud Mental Infantil y Adolescente (CAMHS) del Hospital Infantil Alder Hey en julio de 2024, seis días antes de los asesinatos, con una nota que indicaba que su riesgo para los demás era «mínimo».

El psiquiatra infantil consultor, Dr. Anthony Molyneux, responsable del desarrollo neurológico en Alder Hey, dijo en la investigación que se había hecho cargo del cuidado de Rudakubana en julio de 2022.

Sin embargo, aceptó que no había leído el conjunto completo de notas médicas y que no sabía que Rudakubana había sido sorprendido previamente portando un cuchillo en un autobús en marzo de 2022.

Dijo que «no tenía ninguna sospecha» de que la información, además de otras referencias inquietantes a la obsesión del adolescente con la violencia, estuviera registrada en las notas del paciente y «no la habría buscado».

El Dr. Molyneux dijo que sabía que Rudakubana había sido derivado a Prevent, pero dijo que entendía que cada derivación había sido cerrada y creía que eso significaba que «no había nada que ver aquí».

Fuente de la imagen,Investigación de Southport Título de la imagen, El Dr. Anthony Molyneux dijo que no tenía «sospechas» de que hubiera información tan preocupante oculta en el historial médico de Rudakubana.

Pero la investigación reveló que la salud mental de Rudakubana ya había generado preocupaciones mucho antes de 2022.

Su médico de cabecera lo derivó por primera vez al Servicio Pediátrico Comunitario de Alder Hey el 14 de agosto de 2019 debido a signos de un posible trastorno del espectro autista, que incluían dificultades con las interacciones sociales e «hiperfijación en intereses específicos».

Lo que siguió fue una espera de ocho meses para obtener un diagnóstico de autismo.

En ese momento, la Sra. Hodson de la Escuela Acorns envió un correo electrónico al servicio de pediatría pidiendo ayuda y se refirió a su comportamiento perturbador.

La investigación concluyó que no había evidencia de que se hubiera respondido al correo electrónico de ninguna manera y que no se hizo ningún intento por acelerar su diagnóstico.

El efecto colateral de la demora fue que un servicio especializado destinado a tratar a niños considerados de alto riesgo de sufrir daños – el Servicio Forense de Salud Mental Infantil y Adolescente (FCAMHS) – no evaluó a Rudakubana porque «estaba esperando un diagnóstico de autismo».