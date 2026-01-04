El Prem, Ashton Gate
Brístol (7) 19
Intentos: Owen, Moroni, Ravouvou Contras: Jordan, Williams
Venta (7) 17
Intentos: O’Flaherty, van Rhyn Desventajas: Ford (2) Plumas: Ford
El try de Kalaveti Ravouvou a nueve minutos del final le dio a Bristol Bears una reñida victoria sobre Sale Sharks en Ashton Gate para llevarlos a la cima de la Premier League.
El extremo de Sale, Tom O’Flaherty, anotó el primer try de la noche antes de que Joe Owen respondiera para Bristol al borde del medio tiempo cuando los equipos se fueron al descanso 7-7.
El capitán de los Sharks, Ernst van Rhyn, y un penalti de George Ford pusieron a los visitantes nuevamente en ventaja antes de que el try de Matias Moroni acercara a Bristol a cinco puntos.
Bristol había sido bloqueado en gran medida en ataque por una tremenda defensa de Sale, pero el equipo local finalmente encontró su fluidez y ayudó a Ravouvou a anotar el try ganador.
Fueron los visitantes quienes anotaron primero cuando Raffi Quirke, el medio scrum obligado a pasar al ala luego de que Alex Wills no pasara una evaluación de lesión en la cabeza, hizo un quiebre antes de que el juego se desviara a la derecha y O’Flaherty superó a Ravouvou para anotar en la esquina.
Bristol se vio negado dos veces cerca de la línea, pero el flanker Owen irrumpió en la última jugada de la mitad para enviar a los equipos al nivel.
Sale recuperó la ventaja con el primer ataque de la segunda mitad cuando un tremendo maul los acercó a la línea antes de que van Rhyn se abriera paso y un penalti de Ford extendiera la ventaja a 17-7.
Necesitando un punto de apoyo en la segunda mitad, el tackle alto de Ford le dio a Bristol una posición de campo poco común y encontraron espacio en la banda derecha para enviar a Moroni a la esquina y acercarlos a cinco puntos.
Bristol luego ganó un penal en el mediocampo y desde el line-out liberó a Moroni nuevamente, y casi llegó a la línea antes de que Ma’asi-White concediera un penal en el ruck y recibiera una tarjeta amarilla crucial.
Un knock-on y luego un line-out fallado significaron que Sale sobrevivió, y parecía que era su noche antes de que Bristol consiguiera su puntaje ganador de manera genuina.
El director de rugby de Bristol, Pat Lam, declaró a BBC Radio Bristol:
Estoy muy orgulloso. Cuando piensas en lo que estamos pasando con las lesiones, la gente piensa que se acabó, pero los demás han dado un paso al frente.
«Hay tantas experiencias compartidas con las que estamos creciendo dentro y fuera del campo y que nos son de gran utilidad.
«Dije: ‘Tratemos esto como una final’, porque sabíamos que ganábamos este partido y estábamos en la cima de la tabla, así que vamos a por ello, y eso fue rugby de finales».
El director de ventas de rugby, Alex Sanderson, dijo:
«Es una situación difícil de aceptar porque llegamos con la mentalidad adecuada y estábamos ejecutando bien nuestro plan de juego.
«Sin embargo, los dejamos salir de su campo con demasiada facilidad y eso dio lugar a oscilaciones de 60-70 metros, y aunque defendimos bien, ellos llamaban repetidamente a nuestra puerta y finalmente tuvimos que ceder.
«La pérdida de jugadores por lesiones y los descansos forzados de otros alteraron nuestra cohesión y eso resultó costoso en los últimos 10 minutos, especialmente después de la tarjeta amarilla».
Bristol: Rees-Zammit, Boshoff, Janse van Rensburg, Williams, Ravouvou; Jordán, Randall; Genge, Oghre, Chawatama, Rubiolo, Owen, Grondona, Harding (c), Mata.
Sustitutos : Thacker, Lahiff, Kloska, Taylor, Grondona, Marmion, Worsley, Heward.
Venta: Carpenter, O’Flaherty, du Preez, Ma’asi-White, Wills; Ford, Quirke; Rodd, Cowan-Dickie, Harper, Bamber, van Rhyn (c), Vermeulen, Dugdale, T Curry.
Reemplazos : Jibulu, McIntyre, Bell, Burrow, Gilmore, Warr, Louw, Wehr.
Tarjeta amarilla: Ma’asi-White.
Árbitro : Joe James.