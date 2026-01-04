Fueron los visitantes quienes anotaron primero cuando Raffi Quirke, el medio scrum obligado a pasar al ala luego de que Alex Wills no pasara una evaluación de lesión en la cabeza, hizo un quiebre antes de que el juego se desviara a la derecha y O’Flaherty superó a Ravouvou para anotar en la esquina.

Bristol se vio negado dos veces cerca de la línea, pero el flanker Owen irrumpió en la última jugada de la mitad para enviar a los equipos al nivel.

Sale recuperó la ventaja con el primer ataque de la segunda mitad cuando un tremendo maul los acercó a la línea antes de que van Rhyn se abriera paso y un penalti de Ford extendiera la ventaja a 17-7.

Necesitando un punto de apoyo en la segunda mitad, el tackle alto de Ford le dio a Bristol una posición de campo poco común y encontraron espacio en la banda derecha para enviar a Moroni a la esquina y acercarlos a cinco puntos.

Bristol luego ganó un penal en el mediocampo y desde el line-out liberó a Moroni nuevamente, y casi llegó a la línea antes de que Ma’asi-White concediera un penal en el ruck y recibiera una tarjeta amarilla crucial.

Un knock-on y luego un line-out fallado significaron que Sale sobrevivió, y parecía que era su noche antes de que Bristol consiguiera su puntaje ganador de manera genuina.