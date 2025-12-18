Bristol Rovers ha nombrado a Steve Evans como su nuevo entrenador en un intento de revertir sus recientes problemas.

El equipo de la Liga Dos despidió a Darrell Clarke después de que la derrota en casa por 3-0 del sábado ante Swindon sumara su décima derrota consecutiva en la liga y los dejara en la zona de descenso.

Evans, de 63 años, ha estado sin trabajo desde marzo, cuando fue despedido de Rotherham.

Desde entonces, el escocés ha hablado extensamente sobre el esfuerzo que ha hecho para ponerse en forma, perdiendo 44,4 kg de peso como resultado.

El ex entrenador del Leeds United, que también ha dirigido a Mansfield Town, Peterborough United, Gillingham y Stevenage, entre otros clubes, regresa al banquillo con su primer partido a cargo como visitante contra Crewe Alexandra el viernes (19:45 GMT).