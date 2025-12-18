La hermana de Columba McVeigh, asesinado por el IRA y enterrado en secreto hace 50 años, ha dicho que está «absolutamente desconsolada» después de que la búsqueda más reciente de sus restos terminara sin éxito .

El joven de 19 años, de Donaghmore en el condado de Tyrone, fue asesinado en 1975 y es una de las 17 víctimas de los Problemas conocidos como los Desaparecidos.

La última búsqueda de los restos del Sr. McVeigh se había llevado a cabo en Bragan Bog, en el condado de Monaghan, desde agosto , después de que una revisión de operaciones anteriores identificara una nueva área para excavar.

Dympna Kerr dijo que a pesar del último intento fallido, «todavía no pierde la esperanza».

La hermana de McVeigh dijo que la familia había conmemorado el 50 aniversario de su desaparición el 3 de noviembre y que estaba agradecida con aquellos que habían proporcionado información que condujo a las búsquedas.

Sin embargo, añadió que a las familias de los desaparecidos «se les está acabando el tiempo».

«Siempre nos dicen que no construyamos demasiado, pero no puedo evitarlo», dijo.

«Una vez que comiencen la búsqueda, estoy seguro de que lo encontrarán.

Este año me decía a mí misma que lo encontraríamos, que este era mi regalo de Navidad. Pero no lo es, ¿verdad?

Instó a todos aquellos que quieran «limpiar su conciencia» a presentarse para liberar a la familia de su «cámara de tortura».

«18.310 días. Es mucho tiempo para guardar el secreto, ¿no?»

Las familias desaparecidas ‘se están quedando sin tiempo’

De izquierda a derecha, un hombre, una mujer y tres hombres, incluido el Secretario de Estado de Irlanda del Norte, Hilary Benn, se encuentran en un campo.

Dympna Kerr (segunda desde la izquierda) con el Secretario de Irlanda del Norte, Hilary Benn, quien visitó el sitio en noviembre.

La Comisión Independiente para la Ubicación de los Restos de las Víctimas (ICLVR) había realizado previamente seis excavaciones en Bragan Bog y ha cubierto más de 26 acres en su búsqueda del Sr. McVeigh.

El miércoles, la comisión informó a la familia del Sr. McVeigh que la búsqueda había terminado sin éxito.

La Sra. Kerr dijo que sabía que la búsqueda estaba llegando a su fin y cuando recibió la llamada telefónica, preguntó directamente si los buscadores habían encontrado los restos de su hermano.

«En realidad dije: ‘¿Lo han encontrado?’. Así de segura estaba esta vez», le dijo al programa Good Morning Ulster de BBC News NI .

‘Nuestros corazones están con ellos’

Eamonn Henry, el investigador principal del ICLVR, dijo que era una «noticia devastadora» para la familia McVeigh.

El señor Henry dijo que era «desgarrador» contarle a la familia sobre el último acontecimiento, pero que siguen siendo positivos respecto de encontrar al señor McVeigh.

«Sólo desearía que fuese ahora en lugar de más adelante».

En declaraciones a Good Morning Ulster, el Sr. Henry dijo que el ICLVR hará seguimiento de la información reciente que ha recibido en el nuevo año.

«Basándonos en la información recibida de que en realidad fue enterrado en una parte diferente de Bragan Bog, ahora estamos explorando esa información en relación con otra posible ubicación», añadió.

El señor Henry dijo que la ubicación sospechosa está cerca de donde se han realizado búsquedas recientes.

El Sr. Henry dijo que seguían creyendo que la información en la que estaban trabajando se había proporcionado de buena fe, pero instó a quienes tuvieran información a que se pusieran en contacto con ellos, ya que podría ser la «pieza que falta del rompecabezas».

Dijo que la comisión no se detendría hasta encontrar a los cuatro desaparecidos restantes: Columba McVeigh, Joe Lynskey, el capitán Robert Nairac y Seamus Maguire.

El mes pasado, el Secretario de Irlanda del Norte, Hilary Benn, se reunió con miembros de la familia McVeigh en Bragan Bog e instó a cualquier persona que tuviera información sobre los restos de McVeigh a que se presentara.