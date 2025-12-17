Le pedimos su opinión después del partido de la Premier League del sábado entre Burnley y Fulham.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Aficionados del Burnley

John: El partido contra el Newcastle fue efímero. Volvimos a la realidad con esta actuación inepta. Ofensivamente, bastante despistados. Defensivamente, estamos retrocediendo y, la verdad, el marcador nos favoreció. Grandes cambios son inevitables.

Gareth: En general, jugamos bastante bien contra un Fulham muy dinámico y creamos más ocasiones de lo habitual. Perdimos por tres defensas pésimas, ya que Martin Dubravka no tenía mucho más que hacer. Sin embargo, esto ocurre cada semana; la defensa simplemente no es lo suficientemente buena para este nivel. Dudo que un cambio de entrenador marque una diferencia real, pero estoy seguro de que Scott Parker sabrá que esta racha de derrotas tiene que terminar pronto si quiere mantener a la mayoría de la afición de su lado.

Richard: Lo mismo de nuevo, nos falta un rematador en el área rival. La temporada pasada, nuestro máximo goleador fue el centrocampista Josh Brownhill, y sin un rematador de verdad en el equipo esta temporada, estamos pasando apuros. Armando Broja y Lyle Foster parecen tener poca confianza.

John: Dos malas selecciones de Parker: Axel Tuanzebe no es lateral, así que Oliver Sonne debería haber sido titular, mientras que Foster no es extremo derecho, así que Marcus Edwards o Jaidon Anthony deberían haber sido titulares. Parece que estamos retrocediendo. Pases deficientes, falta de concentración y marcaje deficiente. Un equipo que fue excelente en defensa la temporada pasada está concediendo demasiados goles fáciles.

Aficionados del Fulham

Kevin: Lo que podría haber sido una victoria cómoda se convirtió en un último cuarto de nervios, ya que nuestra defensa volvió a ser deficiente. Mejores equipos aprovecharán, y ya lo han hecho, los pases descuidados y las malas decisiones.

James: Una gran actuación en ataque. Lucieron bien todo el partido (especialmente Harry Wilson) y merecieron ganar. La defensa no lució en su mejor momento, pero me alegra que Antonee Robinson haya vuelto.

Nick: Un gran suspiro de alivio colectivo, pero deberíamos haber dado por ganado el partido para el descanso. Por favor, Sr. Khan/Marco Silva, ¿podemos conseguir un delantero para principios de enero? Si siguen así, van a acabar prematuramente con la carrera de Raúl. Está agotado.

Will: Una victoria importantísima. Rompiendo una racha generacional de sequía en Turf Moor, nos ayuda a alejarnos del último puesto. Wilson es un auténtico mago.