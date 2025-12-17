Un escudo de bronce de 8 metros de ancho creado para conmemorar la primera Guerra del Golfo está casi terminado.

Pangolin Editions, de Gloucestershire, está fabricando la pieza central del Escudo del Desierto y el Monumento a la Tormenta del Desierto, que se inaugurará en Washington DC el año que viene.

Las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto enviaron miles de tropas a Medio Oriente en respuesta a la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en agosto de 1990 .

Rungwe Kingdon, cofundador de Pangolin Editions en Chalford, dijo que su equipo estaba «orgulloso» de participar en el proyecto.

Impresión artística de un diseño conmemorativo circular con senderos de piedra y una fuente central rodeada de árboles. La gente camina por los senderos curvos, y el monumento se encuentra en un parque con césped, con una carretera visible en la parte superior de la imagen.

Fuente de la imagen,NDSWM

Título de la imagen,El Escudo del Desierto y el Monumento a la Tormenta del Desierto se inaugurarán en Washington DC el próximo año.

Scott Stump, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional del Monumento a la Tormenta del Desierto, quien encargó a la fundición la creación de la pieza central, dijo que el monumento se trata de «unidad».

«Se trata de unirnos, de lograr cosas que en el mundo dividido de hoy parecen casi imposibles», añadió.

El escudo tendrá una gran fuente de agua y los nombres de los países de la coalición estarán alrededor del perímetro.

También incluirá la flor nacional de Kuwait.