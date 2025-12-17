Se ha producido una disputa entre un consejo municipal y algunos vecinos por la alimentación de las palomas en el mercado de Norwich.

El Ayuntamiento de Norwich trajo recientemente un cetrero y un halcón de Harris para patrullar el concurrido mercado y ahuyentar a los pájaros.

Pero Jenny Coupland, activista local en defensa del bienestar de las palomas, dijo que las aves eran criaturas «brillantes» y defendió el derecho de la gente a alimentarlas.

Carli Harper, miembro del gabinete laborista a cargo de finanzas y grandes proyectos, dijo que el consejo estaba al tanto de un pequeño número de «personas irresponsables» que alimentaban a las aves.

«Estamos considerando opciones de cumplimiento como una forma de detener a estos pocos egoístas que no entienden la razón», dijo.

Hemos dejado claro que no se debe alimentar a las palomas, ya que los compradores y comerciantes han dicho constantemente que causan molestias, y especialmente mientras intentamos disuadirlas activamente.

La autoridad local ha pagado unas 4.000 libras por el cetrero y el halcón como parte de una prueba de cuatro semanas. El cetrero afirma que el halcón está entrenado para no atacar palomas ni gaviotas, sino que las asusta para que se posen y aniden en otros lugares.

La Sra. Coupland, de 43 años, dijo: «Es una vergüenza que el Ayuntamiento de Norwich parezca tener un enfoque tan retrógrado hacia la vida silvestre al promover la erradicación de una especie que es sinónimo de la vida urbana.

«Imagínese entrar en la sala de estar de alguien y regañarlo por cenar en su propia casa».

Ella dijo que «las palomas son tan limpias como cualquier otra ave salvaje» y agregó que eran «un blanco fácil para culpar por el desorden».