Daniel Farke, del Leeds United, declaró a BBC Match of the Day: «Fue un partido igualado. Lograron marcar. Creo que dominamos casi todas las estadísticas: más tiros a puerta, más goles esperados, más ocasiones claras falladas. Pero también es justo decir que en la primera parte no estuvimos a nuestro mejor nivel. Se notaba que los chicos estaban algo nerviosos hoy y no pudieron desplegar su mejor juego, lo que nos llevó a perder el balón innecesariamente y a propiciar sus dos o tres ocasiones en la primera mitad».

«No nos superaron por completo, a pesar de que no fue nuestro mejor partido en la primera mitad. Mis jugadores merecen un reconocimiento. Salimos a por todas, presionamos arriba y dominamos más. Por supuesto, siempre hay que estar atentos a los contraataques. Pero el portero realizó dos paradas magníficas. Y la defensa del Chelsea estuvo impecable, con un comportamiento defensivo de primer nivel. Siempre tuvieron respuesta a todas nuestras preguntas. Es difícil de asimilar, pero aun así, estoy orgulloso de la trayectoria en la copa.»

¿Sabías?