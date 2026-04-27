El entrenador del Hearts, Derek McInnes : «Obviamente, es muy inusual en el sentido de que no se practica jugando contra nueve hombres.»

«Empezamos el partido bastante bien, pero cometimos un error con un remate de cabeza en el segundo palo, simplemente falta de concentración. Teníamos que hacerlo todo.»

«Es solo un balón esperanzador de Stephen Kingsley. Pierre Landry Kabore lo persigue y de repente se convierte en algo, y obviamente el portero lo ha tocado con la mano.»

«Kabore estaba allí por eso, simplemente para intentar amenazar el espacio detrás de la defensa del Hibs. Un momento crucial del partido.»

«Sabah Kerjota es perfecto para él en un partido como este, donde sabes que vas a tener mucha más posesión del balón, porque es alguien que tiene esa astucia, creatividad y confianza en la jugada final.»

«Blair Spittal jugando como lateral derecho auxiliar. Como entrenador, uno intenta todo lo posible para que las cosas salgan como uno quiere. Tardó un poco más de lo que pensábamos.»

«Cuando necesitas un momento importante, tu capitán está ahí para ti y dependemos mucho de él, de Lawrence Shankland y de ese toque de calidad para conseguir el empate. Llegó en el momento justo.»

«Se trata de si alguien puede crear el momento clave. Blair Spittal marca goles así todos los días en los entrenamientos. Tiene una definición excelente. Debería marcar más goles. Muchos podrían haberlo bloqueado y arrebatado. Mantiene la rodilla sobre el balón, se mantiene tranquilo, lo golpea con el interior del pie y podría haber sido un gol importantísimo.»

«Es una ventaja para el Celtic y para nosotros porque hemos ganado nuestros partidos este fin de semana y el Rangers no, pero se avecina otra jornada, así que la situación puede cambiar rápidamente. Hoy no se decide nada.»

«Una victoria en el primer partido [tras la separación] puede darte confianza e impulso. El hecho de que ya hayamos vencido al Rangers en Tynecastle, que estemos invictos en casa toda la temporada, nos da confianza en nuestro trabajo y en lo que hacemos en Tynecastle.»

«Sabemos que va a haber un ambiente increíble. Te enfrentas a buenos jugadores, y buenos jugadores que creen que pueden ir a ganar un título.»

«Me alegró la distribución de los partidos y cómo se dieron, que no tuviéramos dos partidos seguidos fuera de casa. Sabíamos que tendríamos que jugar dos partidos en casa de todas formas, así que prefiero que se hayan distribuido de esta manera. Sabíamos que tendríamos que ganar un partido fuera de casa en algún momento, y ganar aquí no nos perjudica en absoluto.»

«Es una victoria más, es una jornada, no sirve de nada si no podemos confirmarla ahora.»