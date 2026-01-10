El padre del recién nombrado entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, Leroy, explicó cómo pronunciar su apellido en medio de la confusión entre los fanáticos.

Chelsea anunció el martes que Rosenior aceptó dejar el club Strasbourg, también propiedad de BlueCo, para suceder a Enzo Maresca en el oeste de Londres .

El entrenador del equipo sub-21 del club, Calum McFarlane, seguirá a cargo del primer equipo en su visita a Craven Cottage en Fulham el miércoles, pero se espera que Rosenior tome las riendas después del partido.

«Orgulloso. Emocionado», dijo Rosenior en su primera entrevista con Chelsea .

Estoy deseando empezar. He trabajado mucho en mi vida para llegar hasta aquí, pero como ya les he dicho a los jugadores, llegar a este club es una cosa, pero quiero ganar en este increíble club de fútbol con estos jugadores y el cuerpo técnico.

«En eso es en lo que me concentro.»

Ha habido confusión en torno a la pronunciación del apellido del nuevo entrenador del Chelsea, lo cual es comprensible dado que no es un nombre común.

Sin embargo, en declaraciones a talkSPORT , el padre de Rosenior, Leroy, ha ayudado a aclarar las cosas.

Leroy, que fue jugador y entrenador, explicó que en lugar de ‘Ro-seen-or’ o ‘Ro-seen-your’, su apellido se pronuncia ‘Ro-zen-ee-or’.

Si bien es solo una pequeña diferencia, es genial que los fanáticos ahora puedan pronunciar el nombre correctamente.

El primer partido de Rosenior a cargo del Chelsea será el encuentro de tercera ronda de la Copa FA contra el Charlton el sábado.

Luego afrontará el primer gran desafío en su etapa en el Chelsea en el partido de ida de la semifinal de la Copa Carabao contra el Arsenal el miércoles 14 de enero.