El delantero del Northampton Town, Kyle Edwards, ha firmado un nuevo contrato que se extenderá hasta el final de la temporada.

El jugador de 27 años ha marcado una vez en 11 apariciones en todas las competiciones desde que llegó en el verano con un contrato hasta el 1 de enero después de dejar Stevenage.

«Me alegra que Kyle se quede con nosotros. Es un jugador con un buen historial y hemos visto su calidad», declaró el técnico Kevin Nolan al sitio web del club.

Edwards comenzó su carrera en el West Bromwich Albion y también tuvo temporadas en Ipswich Town y Oxford United antes de unirse al Stevenage para la segunda mitad de la temporada pasada.

Northampton se encuentra en el puesto 19 de la League One, solo un punto por encima de los puestos de descenso, antes del viaje del domingo a Bolton Wanderers.