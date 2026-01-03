El Ayuntamiento de Torbay ha ganado más de un millón de libras esterlinas a través de peajes pesqueros desde abril, un impuesto a los pescadores que operan en los tres puertos de la autoridad.

El peaje, cobrado por el consejo sobre las capturas realizadas en sus puertos de Brixham, Paignton y Torquay, supera los £1,5 millones en el año financiero actual.

Se trata de un impuesto sobre el pescado y el marisco desembarcado, vendido o embarcado en la bahía, que cubre el coste de funcionamiento de las instalaciones portuarias para el ayuntamiento. Se calcula en función de las ventas de pescado.

Los ingresos suponen un importante impulso para el presupuesto de la autoridad local destinado al funcionamiento y mantenimiento de los puertos, afirmó el Servicio de Informes de Democracia Local .

Las tarifas aumentarán

El comité del puerto se reunirá el lunes para fijar sus tarifas y cargos para el próximo año, con un aumento previsto del 3,5%.

El mercado de pescado de Brixham ya es el más grande de Inglaterra en términos de valor y se informa que va camino de alcanzar otro año récord.

En octubre, Brixham Trawler Agents, que opera el mercado, rompió sus propios récords al vender pescado por valor de 2,1 millones de libras en una sola semana.

Está prevista una ampliación multimillonaria del área del muelle pesquero.

Los planes para un aumento del 3,5% en las tarifas el próximo año significarán, por ejemplo, que la tarifa para lanzar una moto acuática desde una rampa aumentará de £24 a £25.

El precio de una plaza de aparcamiento para un bote auxiliar en el puerto de Paignton aumentará de 395 libras al año a 409 libras.

El consejo dijo que gastará casi £4,4 millones en la gestión de los puertos en el año fiscal 2026/27.

Habiendo recibido un total proyectado de £1,5 millones en peajes pesqueros en 2025/26, la autoridad ha establecido sus expectativas ligeramente más bajas para el año siguiente, en £1,4 millones.

Otras fuentes de ingresos incluyen amarres de pontones por un valor estimado de £820.000, tarifas de amarre por un valor estimado de £273.000 y tarifas de visitantes y rampas de £110.000.

Los gastos de personal, superiores a 1 millón de libras, son el mayor gasto previsto. Los gastos de capital previstos incluyen 282.000 libras para la regeneración del puerto de Brixham y 95.000 libras para la renovación del muelle de Torquay Town.