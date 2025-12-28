Martin Odegaard anotó su primer gol de la temporada para ayudar al Arsenal a vencer al Brighton y recuperar su lugar en la cima de la Premier League, pero fue su portero quien produjo el momento del partido.

Con los Gunners manteniendo una ligera ventaja de 2-1 en los últimos 15 minutos en un nervioso Emirates Stadium, el brillante disparo con efecto de Yankuba Minteh, suplente del Brighton , desde el borde del área parecía destinado al ángulo superior.

Paso adelante David Raya.

El internacional español, de alguna manera, realizó una increíble jugada atlética para desviar el balón por encima del larguero y evitar que el Brighton empatara dos goles.

«Fue sensacional», declaró el entrenador del Arsenal , Mikel Arteta, a Sky Sports. «Tuve un ángulo excelente.

«Eso es lo que necesitamos de los jugadores, necesitamos esas actuaciones en los momentos clave».

El ex capitán de Inglaterra Alan Shearer, que trabaja como comentarista para Match of the Day, describió la parada como «una de las mejores que verás en toda la temporada».

«Todos los jugadores del Arsenal habrían ido directamente a Raya para agradecerle por ello, porque fue una gran parada en un momento tan importante del partido», añadió el excentrocampista de la República de Irlanda Andy Reid en BBC Radio 5 Live.

El Arsenal había dominado gran parte del partido, registrando 15 remates y limitando al Brighton a ninguno durante la primera mitad.

Arteta dijo que el «margen debería haber sido mucho mayor» y que «nunca debería ser 2-1» con la cantidad de oportunidades que crearon los Gunners.

«Eso resultó ser mucho más difícil para el Arsenal de lo que debería haber sido», añadió Shearer.

«Tuvieron un gran éxito detrás de ambos laterales del Brighton en la primera mitad con Bukayo Saka y Leandro Trossard causando todo tipo de daños.

Pero el Brighton cambió las cosas en el descanso con un doble cambio. En cuanto marcaron el gol, el Arsenal se vio repentinamente presionado.