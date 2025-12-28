El curador principal del Melbourne Cricket Ground, Matthew Page, dijo que estaba en «estado de shock» durante la derrota de dos días de Inglaterra ante Australia en el Test del Boxing Day.

Treinta y seis wickets cayeron en seis sesiones después de que Page y su equipo dejaron 10 mm de césped en la superficie para la cuarta prueba Ashes.

Inglaterra ganó por cuatro wickets en la sesión vespertina del segundo día, lo que supuso el segundo final de dos días de la serie, tras el primer partido en Perth. Fue la primera victoria de Inglaterra en un Test en Australia desde 2011.

Cricket Australia (CA) estima que la finalización anticipada le costará a la organización alrededor de 10 millones de dólares australianos (£ 4,97 millones) en ingresos perdidos.

A pesar de la victoria de su equipo, el capitán de Inglaterra, Ben Stokes, dijo que la gente armaría un «infierno» si el campo de Melbourne se hubiera construido en otra parte del mundo.

Los encargados del campo o los encargados del terreno de juego a menudo se dirigen a los medios antes de las pruebas en Australia, pero Page tomó la inusual decisión de hablar el domingo después de la conclusión de la prueba en el MCG.

«Nunca he estado involucrado en un partido de prueba como este y espero no volver a estar involucrado en un partido de prueba como este», dijo.

Sabemos que esto no ha salido como lo habíamos planeado. Analizaremos qué debemos hacer para mejorar.

Antes de la prueba, el capitán suplente de Australia, Steve Smith, dijo que el campo estaba «peludo y verde» y que los bateadores «tendrían que estar en su mejor nivel».

Veinte wickets cayeron en el día inaugural, la mayor cantidad en el primer día de una prueba Ashes desde 1909.

«Quedé en shock después del primer día», dijo Page. «Obviamente, estamos decepcionados porque ya pasaron dos días».

«Hicimos una prueba cautivadora, pero no duró lo suficiente. Aprenderemos de ello y nos aseguraremos de hacerlo bien el año que viene».