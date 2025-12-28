El curador principal del Melbourne Cricket Ground, Matthew Page, dijo que estaba en «estado de shock» durante la derrota de dos días de Inglaterra ante Australia en el Test del Boxing Day.
Treinta y seis wickets cayeron en seis sesiones después de que Page y su equipo dejaron 10 mm de césped en la superficie para la cuarta prueba Ashes.
Inglaterra ganó por cuatro wickets en la sesión vespertina del segundo día, lo que supuso el segundo final de dos días de la serie, tras el primer partido en Perth. Fue la primera victoria de Inglaterra en un Test en Australia desde 2011.
Cricket Australia (CA) estima que la finalización anticipada le costará a la organización alrededor de 10 millones de dólares australianos (£ 4,97 millones) en ingresos perdidos.
A pesar de la victoria de su equipo, el capitán de Inglaterra, Ben Stokes, dijo que la gente armaría un «infierno» si el campo de Melbourne se hubiera construido en otra parte del mundo.
Los encargados del campo o los encargados del terreno de juego a menudo se dirigen a los medios antes de las pruebas en Australia, pero Page tomó la inusual decisión de hablar el domingo después de la conclusión de la prueba en el MCG.
«Nunca he estado involucrado en un partido de prueba como este y espero no volver a estar involucrado en un partido de prueba como este», dijo.
Sabemos que esto no ha salido como lo habíamos planeado. Analizaremos qué debemos hacer para mejorar.
Antes de la prueba, el capitán suplente de Australia, Steve Smith, dijo que el campo estaba «peludo y verde» y que los bateadores «tendrían que estar en su mejor nivel».
Veinte wickets cayeron en el día inaugural, la mayor cantidad en el primer día de una prueba Ashes desde 1909.
«Quedé en shock después del primer día», dijo Page. «Obviamente, estamos decepcionados porque ya pasaron dos días».
«Hicimos una prueba cautivadora, pero no duró lo suficiente. Aprenderemos de ello y nos aseguraremos de hacerlo bien el año que viene».
Esta no es la primera vez que se critica el campo de Melbourne para un Test de las Ashes. En el partido empatado de 2017, la superficie no ofreció suficiente apoyo a los lanzadores, lo que resultó en una competencia aburrida.
Solo 24 wickets cayeron durante el partido mientras que el inglés Alastair Cook acumuló 244 invictos.
El director ejecutivo del Melbourne Cricket Club, Stuart Fox, explicó que desde entonces se había realizado una revisión de los campos y Page dio detalles de las superficies utilizadas para las pruebas recientes.
Algunas canchas del MCG tuvieron césped más largo que 10 mm para la competición de este año, mientras que el partido del año pasado entre Australia e India se jugó en una cancha que tenía 7 mm de césped y se prolongó hasta el quinto día.
Este año, Page optó por 10 mm de césped debido al pronóstico de calor para las últimas etapas de la prueba. Se pronostican temperaturas de 32 °C para el lunes, cuarto día.
Tras casi 190.000 espectadores en el MCG durante los dos primeros días, el tercer día también se agotó. Existía la posibilidad de romper el récord histórico de asistencia a las Ashes.
CA no está asegurada contra la pérdida de ingresos de esta prueba; el seguro es común en las sedes internacionales del Reino Unido. La cifra de 10 millones de dólares australianos es significativa, pero no tiene un gran impacto en los ingresos previstos de 600 millones de dólares australianos para el ejercicio fiscal.
Fox reveló que se discutió el regreso de los jugadores el tercer día para un partido de exhibición con el fin de satisfacer a los poseedores de entradas y a las emisoras. Se entiende que dichas conversaciones no avanzaron lo suficiente como para ser abordadas con la selección inglesa.
«Se discutieron alternativas», dijo. «Se habló de que los jugadores salieran y dieran un golpe, pero eso no prosperó».
El MCG tiene un acuerdo con CA para organizar pruebas el Boxing Day hasta 2031, incluida una prueba Ashes en 2029.
Melbourne también organizará un partido diurno-nocturno entre Australia e Inglaterra en marzo de 2027 para conmemorar el 150 aniversario de la primera prueba.
Fox dijo que tenía «plena fe» en Page y creía que era el mejor jardinero de Australia.
«Obviamente estamos decepcionados de que la prueba haya terminado en dos días», dijo Fox. «No lo planeamos y no queríamos que sucediera. Estamos atravesando tiempos difíciles.
Este lanzamiento claramente ha favorecido a los lanzadores y no les ha dado a los bateadores una buena oportunidad de prepararse. Lo que demuestra es la poca diferencia que Matt y su equipo tienen.
Entendemos el impacto que esto ha tenido en los aficionados y en Cricket Australia. Tengo toda la fe del mundo en Matt y su equipo.
Fox también confirmó que los alimentos perecederos que se utilizarán en la prueba del Boxing Day serán donados a una organización benéfica local.