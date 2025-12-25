Los agricultores del noreste de Inglaterra y Cumbria han descrito la decisión del gobierno de aumentar el umbral propuesto para gravar las tierras agrícolas heredadas como «un alivio» y «un paso en la dirección correcta».

En el Presupuesto del año pasado, los ministros dijeron que comenzarían a imponer un impuesto del 20% sobre los activos agrícolas heredados con un valor superior a £1 millón a partir de abril de 2026.

Pero tras meses de protestas por parte de los agricultores y la preocupación de algunos diputados laboristas, ese umbral se ha aumentado a 2,5 millones de libras.

Simon Bainbridge, representante en el noreste de la Asociación de Tierras y Negocios Rurales (CLA), afirmó: «Para muchas explotaciones agrícolas familiares, esto supone un gran alivio y un excelente regalo de Navidad».

Simon Bainbridge es un hombre de unos 40 años con barba, que viste una camiseta azul y pantalones rojizos. Está arrodillado en un campo de cultivo y, tras él, se ven varios kilómetros de campos y bosques.

Fuente de la imagen,Simón Bainbridge

Título de la imagen,Simon Bainbridge temía una «enorme carga fiscal»

En un anuncio publicado después de que los parlamentarios abandonaran el Parlamento para el receso de Navidad, la Secretaria de Medio Ambiente, Emma Reynolds, dijo: «Hemos escuchado atentamente a los agricultores de todo el país y hoy estamos haciendo cambios para proteger más granjas familiares comunes.

«Es justo que las grandes fincas contribuyan más, mientras que apoyamos a las granjas y las empresas comerciales que son la columna vertebral de las comunidades rurales de Gran Bretaña».

El Sr. Bainbridge, que cultiva en Cambo, Northumberland, reaccionó: «Significa que la próxima generación podrá seguir cultivando alimentos y cuidando el medio ambiente sin una enorme carga fiscal».

Varios tractores circulan en convoy por el centro de una ciudad con varias personas observando.

Título de la imagen,El gobierno dijo que había escuchado atentamente a los agricultores que protestaron tras el Presupuesto del año pasado.

Andrew Moralee, quien junto con su padre cultiva 500 acres en Lowfield Farm en Willington, en el condado de Durham, y espera pasar la tierra a su hijo Jack, describió la decisión como «un paso en la dirección correcta».