El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) publicó el martes su último -y más grande- lote de archivos sobre Jeffrey Epstein.

Los más de 11.000 documentos continúan un flujo de información publicada que comenzó el viernes, la fecha límite establecida por una ley que requería que el departamento publicara todos sus archivos de investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto.

Muchos de los documentos publicados el martes fueron redactados con nombres e información tachados, incluidos los nombres de personas que el FBI parece citar como posibles conspiradores en el caso Epstein.

El Departamento de Justicia enfrenta críticas de legisladores de ambos partidos políticos por la cantidad de redacciones en sus archivos. La nueva ley establece específicamente que las redacciones solo pueden realizarse para proteger la identidad de las víctimas o investigaciones criminales en curso.

El nombre del presidente estadounidense Donald Trump apareció con más frecuencia en estos nuevos documentos que en publicaciones anteriores. Muchos eran recortes de prensa que lo mencionaban, pero un correo electrónico destacado de un fiscal federal indicaba que Trump voló en el avión de Epstein.

El Departamento de Justicia ha dicho que algunos archivos «contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas» sobre Trump.

Ser mencionado en los archivos de Epstein no implica ninguna irregularidad. La BBC ha solicitado declaraciones a las personas mencionadas en nuestro reportaje.

Correos electrónicos entre ‘A’ y Maxwell sobre ‘chicas’

De las miles de páginas incluidas en este último comunicado, se destaca un correo electrónico de 2001 enviado por una persona identificada como «A» .

El mensaje, dirigido a la cómplice y colaboradora cercana de Epstein, Ghislaine Maxwell, dice que «A» está en el «Campamento de verano Balmoral para la Familia Real».

«A» le pregunta entonces a Maxwell, quien fue sentenciado a 20 años de prisión en 2022 por tráfico sexual de menores y otros delitos: «¿Me has encontrado algunos nuevos amigos inapropiados?»

En otro correo electrónico enviado más tarde ese día, Maxwell responde: «Lamento mucho decepcionarte, pero hay que decir la verdad. Solo he podido encontrar amigos adecuados».

El correo electrónico «A» fue enviado desde la dirección abx17@dial.pipex.com, y el nombre del remitente aparece como «El Hombre Invisible».

Una imagen de una publicación anterior de archivos de Epstein mostraba un correo electrónico diferente, pero similar, aace@dial.pipex.com, que figuraba en la guía telefónica de Epstein bajo un contacto titulado «Duque de York».

Otro intercambio en los nuevos archivos entre Maxwell y «El Hombre Invisible» discute un viaje a Perú.

En octubre, Andrew Mountbatten-Windsor perdió el uso de su título de duque de York tras el escrutinio sobre sus vínculos con Epstein.

Ha negado repetidamente cualquier irregularidad y ha dicho que no «vio, presenció ni sospechó ningún comportamiento del tipo que posteriormente condujo a su arresto y condena [de Epstein]».

La BBC se ha puesto en contacto con su equipo para solicitar una respuesta.