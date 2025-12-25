En Malawi hay un creciente enojo por el viaje que uno de los vicepresidentes del país tiene previsto realizar al Reino Unido después de Navidad.

La visita de Jane Ansah será privada, pero el tamaño de su séquito y el costo total del viaje han suscitado fuertes críticas. Su oficina ha cuestionado los detalles.

La disputa comenzó después de que circulara una supuesta carta filtrada a la Alta Comisión de Malawi en Londres, firmada por el Secretario de Asuntos Exteriores Chauncy Simwaka, en la que se enumeraban 15 personas que acompañarían a Ansah.

El gobierno del vicepresidente, en el poder desde octubre, se ha comprometido a gestionar la economía de forma competente y ya ha anunciado una serie de medidas de austeridad.

Los medios de comunicación de Malawi han publicado más supuestos detalles sobre la visita, aparentemente a partir de documentos filtrados que dicen que costaría cientos de miles de dólares.

Si bien la oficina del vicepresidente ha confirmado el viaje, ha cuestionado la información que circula sobre cuánto está gastando el estado.

«Estos documentos no provienen de ninguna institución gubernamental y no reflejan registros oficiales ni gastos gubernamentales aprobados», dijo el secretario de prensa del vicepresidente, Richard Mveriwa, en un comunicado.

«La Oficina del Vicepresidente mantiene su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos, y condena enérgicamente la difusión deliberada de información falsa destinada a engañar al público».

El portavoz, sin embargo, no dijo nada sobre el número de personas que harían el viaje, entre las que se incluirían dos contables, cuatro agentes de seguridad, tres asistentes del vicepresidente y otros funcionarios.

La Coalición de Defensores de los Derechos Humanos (HRDC), una organización de derechos humanos de Malawi, dijo que considera el tamaño informado de la delegación «profundamente preocupante, en particular teniendo en cuenta que el viaje se describe explícitamente como privado pero parece estar financiado con recursos públicos».

Ansah fue el compañero de fórmula del presidente Peter Mutharika, quien derrotó rotundamente al actual presidente Lazarus Chakwera en las elecciones de septiembre.

Prometieron un «retorno a un liderazgo probado» que gestionaría la economía mejor que la administración de Chakwera.

Entre los recortes anunciados en el gasto gubernamental se incluye una reducción de los viajes nacionales e internacionales de altos funcionarios del gobierno.

Al jurar el cargo, Mutharika prometió prudencia. Aseguró que su gobierno no sería un festín para los miembros de la administración y sus simpatizantes.

El HRDC afirmó que el viaje del vicepresidente al Reino Unido, cuyo inicio está previsto para el 26 de diciembre, contradecía directamente la retórica del propio gobierno sobre la austeridad y la calificó de «doble estándar».

«Mientras que a los malauíes se les insta continuamente a apretarse el cinturón, soportar penurias y aceptar una reducción de los servicios públicos en nombre de la disciplina fiscal, los altos dirigentes políticos parecen eximirse de estos mismos principios», afirmó la organización.