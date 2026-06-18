Los preparativos del Birmingham City para la nueva temporada del Championship incluirán un prestigioso partido amistoso en casa contra el campeón español, el Barcelona.

Los pentacampeones europeos estarán en St Andrew’s el viernes 31 de julio para enfrentarse al equipo de Chris Davies.

Ambos equipos se han enfrentado previamente en cinco ocasiones, todas ellas en la Copa de Ferias (ahora Europa League), incluida la final de 1960 que el Barcelona ganó por un global de 4-1.

«El Barcelona es una potencia del fútbol mundial y ha elegido comenzar su pretemporada con nosotros», dijo el director ejecutivo del Birmingham, Jeremy Dale., externo

«La gente está viendo que aquí se está desarrollando una historia apasionante. Recibir a uno de los equipos más emblemáticos del mundo, con una historia tan rica y seguidores a nivel global, es una oportunidad fantástica mientras nos preparamos para la nueva temporada.»

La nueva temporada del Championship comienza el fin de semana del 14 al 16 de agosto, y el calendario de partidos se publicará el jueves 25 de junio.