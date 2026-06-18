El gobierno de Guinea Ecuatorial ha dimitido tras no haber logrado cumplir sus objetivos, según declaró el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Obiang, quien también es hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, dijo que el primer ministro había presentado la renuncia de todos los miembros del gobierno porque apenas había alcanzado el 10% de sus objetivos.

No especificó los objetivos, pero un comunicado del partido gobernante indicó que el presidente había observado que el gobierno fomentaba la corrupción y no lograba diversificar la economía.

El presidente Obiang es el líder que más tiempo ha permanecido en el poder en el mundo, gobernando este país de África Occidental rico en petróleo desde 1979 con mano de hierro, al tiempo que nombraba a miembros de su familia para puestos clave en el gobierno.

El presidente designó al gobierno saliente en 2024, con Manuel Osa Nsue Nsua como primer ministro.

El martes, el vicepresidente afirmó que la dimisión se ajustaba al «principio de que la responsabilidad en la gestión pública debe ir acompañada de resultados».

«El grado de ejecución alcanzado es claramente insuficiente en relación con las expectativas y los compromisos asumidos», publicó en X.

En un comunicado publicado en Facebook, el gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) afirmó que el presidente estaba insatisfecho con la gestión del gobierno saliente. Se espera el nombramiento de un nuevo gobierno.