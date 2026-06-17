Marruecos y Brasil cuentan con jugadores mucho más acostumbrados a vivir y jugar en condiciones de calor, lo que les da una ventaja.

Sin embargo, tras una larga temporada de club, la fatiga residual es un factor a tener en cuenta en cualquier torneo, pero especialmente en uno que se juegue a temperaturas sofocantes.

Ahí es donde Escocia podría tener ventaja. Si analizamos las alineaciones iniciales de los primeros partidos del Grupo C, vemos que el equipo escocés tiene menos kilómetros recorridos en el último año.

Solo Scott McTominay, John McGinn y Lewis Ferguson habían alcanzado los 50 partidos antes de que comenzara el Mundial (todos con 53), mientras que Marruecos contaba con seis jugadores diferentes en su equipo contra Brasil que sí lo lograron.

Brasil también contaba con tres jugadores que habían disputado al menos 50 partidos, pero su once inicial había jugado un total de 475 partidos la temporada pasada, en comparación con los 410 de Escocia.