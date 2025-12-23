El delantero brasileño del Santos, Neymar, fue sometido con éxito a una operación en su rodilla izquierda para reparar un menisco dañado.

El jugador de 33 años ha estado cargando con la lesión durante una temporada difícil para Santos, donde jugó un papel fundamental para ayudar al club a evitar el descenso de la primera división de Brasil.

Santos dijo que el médico de la selección nacional de Brasil realizó la cirugía artroscópica, habiendo operado previamente a Neymar por una fractura en el pie, así como por la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) que sufrió en 2023.

La operación aumenta las esperanzas de Neymar de ser incluido en los planes del técnico brasileño Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026.

El ex delantero del Barcelona y del Paris St-Germain es el máximo goleador de Brasil con 79 goles en 128 partidos, pero no ha jugado para su país en más de dos años.

Neymar regresó al club de su infancia, Santos, en enero después de hacer solo siete apariciones en 18 meses para el club Al-Hilal de la Liga Profesional Saudita.

Jugó un papel crucial en la supervivencia del Santos al jugar con dolor en su rodilla y marcar cinco goles en sus últimos cuatro partidos de la temporada.

Su contrato con el Santos expira a finales de año , pero está en conversaciones con el club para un nuevo acuerdo.