El entrenador en jefe del Oxford United, Gary Rowett, ha sido despedido mientras el club se encuentra en la zona de descenso del Championship.

Los U’s han ganado solo uno de sus últimos 10 juegos y están a dos puntos de la salvación, después de caer entre los últimos tres lugares hace 10 días.

Rowett, de 51 años, había estado a cargo durante un año, casi exactamente el mismo día, habiendo sucedido a Des Buckingham el 20 de diciembre de 2024 , ganando 14 y perdiendo 21 de sus 50 juegos.

Llevó a Oxford a la supervivencia y a una segunda temporada en el campeonato en mayo, tras haberse hecho cargo de los ganadores del play-off de la League One 2024 cuando estaban un punto por encima de la zona de descenso.

El asistente de Rowett, Mark Sale, también dejó el club y Craig Short se hizo cargo interinamente del primer equipo junto a Chris Hackett y Lewis Price.

«Gary se unió durante un período difícil y merece un inmenso reconocimiento por el arduo trabajo y el liderazgo que nos permitieron conservar nuestro estatus en el campeonato la temporada pasada», dijo el presidente de Oxford United, Grant Ferguson, al sitio web del club., externo

«Sin embargo, tras una serie de resultados decepcionantes, hemos tenido que tomar esta difícil decisión en el mejor interés del club.

En nombre de la junta directiva, quisiera expresar nuestro agradecimiento a Gary y Mark por su contribución al club de fútbol y desearles todo lo mejor para el futuro.

Habiendo ganado sólo cuatro partidos del Championship en la primera mitad de la temporada pasada, Oxford estaba a punto de regresar de inmediato a la League One.

Pero contrataron al experimentado Rowett (que había dirigido a Millwall, Birmingham City, Derby County y Stoke City en la segunda división) con el objetivo de asegurar la supervivencia en el campeonato.

Cambió rápidamente la suerte de Oxford, ganando tres partidos consecutivos durante el período navideño para abrir una brecha de nueve puntos sobre la zona de descenso como parte de una racha invicta de nueve partidos en la liga que finalmente aseguró la supervivencia del United.

A pesar de una racha de cinco partidos sin ganar, el equipo de Rowett remontó con cuatro victorias y dos empates en los últimos nueve partidos de la temporada para terminar la campaña en el puesto 17, cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

Pero a pesar de mantener una gran parte de su plantilla esta temporada, Oxford ha tenido problemas: su total de 22 goles marcados es el cuarto peor de la división, con el delantero del Tottenham cedido de 20 años, Will Lanskhear, como su máximo goleador con cinco goles.

Perdieron sus primeros tres partidos de liga esta temporada y fueron goleados 6-0 en casa por el Brighton de la Premier League en la segunda ronda de la Copa Carabao durante un agosto difícil.

Tuvieron que esperar hasta el 21 de septiembre para conseguir su primera victoria en la liga (una victoria por 3-1 ante el Bristol City), pero sólo ganaron tres partidos más con Rowett, el último de ellos una victoria por 2-1 sobre el Ipswich Town el 28 de noviembre.

Con el Sheffield Wednesday efectivamente relegado (a 30 puntos de la salvación con menos nueve puntos después de las deducciones por infracciones financieras), la jerarquía de Oxford ha decidido actuar ahora con la esperanza de poder evitar ser uno de los otros dos equipos que se unirán a ellos en la League One en mayo.