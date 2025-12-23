Los ataques con armas de fuego a dos casas distintas en el norte de Belfast durante el fin de semana están relacionados con «el mundo tóxico de las drogas», según un miembro de la asamblea del Partido Unionista Democrático (DUP).

Brian Kingston le dijo a BBC News NI que los involucrados necesitaban «dejar de lado» a la gente de la comunidad.

Entre las personas que se encontraban en una casa de la calle Ainsworth cuando se produjeron los disparos el sábado por la noche .

La policía dijo que están tratando este incidente, así como otro tiroteo en una casa en Woodvale Avenue el viernes , como vinculados y con la «máxima seriedad» y están «trabajando para establecer un motivo».

A través de la ventana de la sala de estar todavía se podía ver un agujero de bala.

Las personas que se encontraban en el inmueble en ese momento, incluidos niños, no resultaron dañadas, pero sí se produjeron daños.

‘Horrendo’

Un hombre mirando a la cámara, tiene cabello claro y gafas.

Kingston dijo que los incidentes involucraron a personas «de fuera de esta zona», y agregó que los «disparos» eran poco comunes en los últimos años.

«No queremos su cultura de drogas tóxicas, deberían dejar a la gente en paz», dijo.

«Es horrible pensar que en plena semana de Navidad, estos criminales estuvieran dispuestos a disparar a través de la ventana de la sala de estar.

Es una imprudencia total. Esa gente no es bienvenida en esta zona.

Un hombre mirando a la cámara, tiene el pelo claro.

Ron McDowell dijo que «hay una preocupación real por los hombres armados en las calles».

El concejal de la Voz Unionista Tradicional (TUV), Ron McDowell, dijo a BBC News NI que los ataques fueron «increíbles».

Existe una verdadera preocupación por la presencia de hombres armados en las calles. Solo por la gracia de Dios, podríamos haber estado ante una víctima mortal.

«Todos deben condenarlo», añadió. «Si piensas traer armas a estas calles, no tienes cabida en nuestra comunidad».